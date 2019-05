Von: Redaktion DER FARANG | 07.05.19

KRABI: Ein seit dem Vortag vermisster Holländer wurde am Dienstagmorgen in einem Teich ertrunken aufgefunden, am Rand des Teichs wachte dessen Schäferhund.

Die Leiche des 84-Jährigen wurde gegen 8 Uhr von Dorfbewohnern entdeckt. Der Teich ist ein Wasserspeicher der Provinz Water Authority, etwa einen Kilometer vom Haus entfernt, in dem der Niederländer mit seiner thailändischen Frau lebte. Der Teich enthält Brauchwasser, aus dem Leitungswasser hergestellt wird. Die Polizei vermutet, dass der Ausländer beim Spaziergang in den Teich gefallen und in Ohnmacht gefallen war. Leinwand bedecken die Ränder des Teichs. Offenbar konnte der Mann wegen der rutschigen Kante nicht aus dem Teich klettern. Die Frau berichtete der Polizei, ihr Ehemann habe am Montagnachmittag gegen 16 Uhr mit seinem Schäferhund seinen täglichen Spaziergang unternommen. Weil er vor Einbruch der Dunkelheit nicht nach Hause zurückgekehrt war, hatte sie bei einer lokalen Rettungsstiftung Alarm geschlagen. Etwa 20 Rettungshelfer und Dorfbewohner suchten mehrere Stunden nach dem älteren Mann und brachen spät in der Nacht die Suche ab.