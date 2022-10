CHIANG MAI: Eine Serie von neun leichten Erdbeben erschütterte am Mittwoch und Donnerstag die Provinzen Chiang Mai und Phrae und hinterließ Risse in mehreren Häusern und Gebäuden im Bezirk Doi Saket der Provinz Chiang Mai.

Das Ministerium für Bodenschätze erklärte während einer Pressekonferenz via Facebook Live am späten Donnerstagmorgen, dass die Serie von acht Beben in Phrae und Chiang Mai auf eine sich verändernde Erdspalte zurückzuführen sei.

Tinnakorn Thathong, Direktor der Abteilung für geologische Umwelt des Ministeriums, sagte auf der Pressekonferenz, dass es am Mittwoch und Dienstag acht Beben mit einer Stärke von 1,5 bis 3,9 im Bezirk Long in Phrae gegeben habe.

Khun Tinnakorn sagte, die Beben seien von einer Erdspalte ausgelöst worden, die von Nordosten nach Südwesten verlaufe und sich horizontal nach links bewege.

Er führte, die Beben in Phrae seien in den Bezirken Song, Sung Men, Wang Chin, Den Chai und Muang sowie im Bezirk Tha Pla in der Provinz Uttaradit zu spüren gewesen, wobei keine Schäden gemeldet wurden.

Ein Beben der Stärke 4,1 wurde am Donnerstag um 04.36 Uhr im Bezirk Doi Saket in Chiang Mai registriert.

Nach Aussage von Khun Tinnakorn sei das Beben in Chiang Mai durch die Mae-Tha-Erdspalte verursacht worden, die sich horizontal nach rechts verschoben habe. Die Erschütterungen seien in mehreren Bezirken von Chiang Mai und der benachbarten Provinz Lamphun zu spüren gewesen, so der Experte. Die Erschütterungen hätten laut Khun Tinnakorn Risse im Gebäude der Mae Khue Witthaya Schule verursacht.

Das lokale Nachrichtenportal „Chiang Mai News“ berichtete, dass viele Menschen im Tambon Mae Khue in Doi Saket nach dem Beben über Risse in ihren Häusern und Gebäuden berichteten.

Das Center for Excellence in Natural Disaster Management der Universität Chiang Mai teilte mit, dass im Dezember 2006 ein größeres Beben der Stärke 5,1 im Bezirk Mae Rim in Chiang Mai zu spüren war und am 18. Oktober 2020 ein Beben der Stärke 4,1 in der Provinz registriert wurde.