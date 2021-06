Von: Arne Richter, Nils Bastek und Wolfgang Müller (dpa) | 30.06.21 | Überblick

Der Cheftrainer der deutschen Fußballnationalmannschaft, Joachim Loew, nimmt an einer Pressekonferenz in Frankfurt teil. Foto: epa/Armando Babani

Deutschland verpasst Viertelfinale - De Boer nicht mehr Oranje-Coach

BERLIN: Deutschland scheidet im Achtelfinale gegen England aus. Es war das letzte Spiel für Bundestrainer Joachim Löw. In den Niederlanden hat das EM-Aus schon zu Konsequenzen geführt. Die Schweiz dagegen feiert ihren Coup. Weiter heftig umstritten ist die Zuschaueraufstockung.

Für Deutschland ist die Fußball-Europameisterschaft schon im Achtelfinale beendet. Der dreimalige Titelträger verlor am Dienstag vor 41.973 Zuschauern im Londoner Wembley-Stadion gegen England mit 0:2 (0:0). Raheem Sterling (75. Minute) und Harry Kane (86.) schossen die Tore für den Gastgeber. Es war zugleich das letzte Spiel für Joachim Löw als Bundestrainer. Nach diesem Turnier übernimmt Hansi Flick die Nationalmannschaft.

Im Viertelfinale treffen die Engländer am Samstag (21.00 Uhr) in Rom auf den Sieger der Partie Schweden gegen die Ukraine.

Nach dem Achtelfinal-Scheitern ist unterdessen der niederländische Nationaltrainer Frank de Boer zurückgetreten. In Frankreich ließ Verbandspräsident Noël Le Graët nach dem Aus des Weltmeisters im Elfmeterschießen gegen die Schweiz die Zukunft von Chefcoach Didier Deschamps noch offen. Schweizer und Spanier dagegen feiern nach packenden Partien ihren Einzug in das Viertelfinale. Die Debatte über Zuschauerzulassungen und -aufstockungen trotz der steigenden Corona-Zahlen geht weiter.

«Ich habe gelernt, dass man im Leben nie spontan eine Entscheidung treffen sollte. Wir werden darüber sprechen, was passiert ist», wurde Le Graët am Dienstag in der «L'Equipe» zitiert: «Ich hatte noch keine Zeit, Didier zu sehen. Wir werden telefonieren, wenn er in Paris ist, und wir werden uns nächste oder übernächste Woche treffen und unterhalten.» Die Entscheidung über die Zukunft des Trainers werde sicher erst in der Folge des Gesprächs fallen.

In den Niederlanden führte das Aus gegen Tschechien (0:2) bereits am Dienstag zu Konsequenzen. «Schon vor dem evaluierenden Gespräch heute habe ich für mich beschlossen, dass ich nicht weitermachen möchte», wurde de Boer in einer Mitteilung des Verbandes KNVB zitiert.

Der 51-Jährige hatte den Posten als Bondscoach erst im Herbst 2020 als Nachfolger des populären und erfolgreichen Ronald Koeman angetreten, der dank einer Ausstiegsklausel zum FC Barcelona gewechselt war. Ein Nachfolger für de Boer steht noch nicht fest.

In der Schweiz dagegen feierten Tausende Fans den EM-Coup gegen Frankreich. «Wahnsinn», schrieb die Zeitung «Blick» noch am Abend. «Sommer hext die Nati in den EM-Viertelfinal». Die Profis genossen das 5:4 (3:3, 3:3, 1:0) im Elfmeterschießen in Bukarest, blickten dann aber auch schon auf das Viertelfinale gegen Spanien am Freitag in St. Petersburg. Nach dem Abschluss der Achtelfinals am Dienstag stehen am Mittwoch und Donnerstag zwei spielfreie Tage bei der EM an.

In der Debatte über die hohen Zuschauerzahlen kritisierte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die UEFA scharf. Die Entscheidungen des europäischen Dachverbandes seien «null nachzuvollziehen», sagte Söder am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in München. Söders rheinland-pfälzische Amtskollegin Malu Dreyer (SPD) sprach von einem «sehr, sehr schlechten Signal, dass wir zum Teil Stadien haben, die so viele Menschen rein lassen».

Bis zu 45.000 Fans waren am Dienstagabend bei der Partie zwischen England und Deutschland in London zugelassen. Für die Halbfinals und das Endspiel sollen sogar 60.000 Zuschauer in das Wembley-Stadion dürfen. Weil die Corona-Zahlen durch die Delta-Variante zuletzt in Großbritannien wieder stiegen, ist der Schritt umstritten.

England schickt Löw in Bundestrainer-Rente

LONDON: Eine deutsche Fußball-Ära ist zu Ende. Joachim Löw tritt als Bundestrainer nach 15 Jahren mit einer Enttäuschung ab. Im EM-Achtelfinale sind die Engländer einfach besser. Der Weltmeister-Coach von Rio kann die letzte Niederlage nicht abwenden.

Joachim Löw nahm Thomas Müller kurz in den Arm, bedankte sich bei seinem Assistenten Marcus Sorg und verschwand kopfschüttelnd in den Katakomben des Wembley-Stadions. «Es war eine große Enttäuschung für uns alle», sagte Löw in der ARD. «Es tut uns leid, dass wir jetzt aus dem Turnier raus sind.» Auf der Tribüne grinste Englands Fußball-Idol David Beckham und rieb sich die Hände. Die englischen Fans sangen inbrünstig «Football's coming home».

Nach einer schmerzhaften Wembley-Schlappe muss Löw zwölf Tage zu früh in die Bundestrainer-Rente. Aggressive Engländer haben den Traum vom vierten deutschen Europameister-Titel abrupt zerstört und die einst glanzvolle Ära des Weltmeister-Coaches im EM-Achtelfinale vor dem ersehnten letzten Endspiel-Date beendet. «Wir hätten uns natürlich was anderes erhofft», sagte Löw. «Im Moment ist bei allen Spielern Totenstille, alle Spieler sind maßlos enttäuscht.» Routinier Toni Kroos bezeichnete das Aus als insgesamt «sehr, sehr bitter».

55 Jahre nach dem legendären WM-Endspiel 1966 brauchten die Three Lions am Dienstagabend kein historisch zweifelhaftes Lattentor, um die deutsche Fußball-Nationalmannschaft erstmals wieder in einem entscheidenden Turnierspiel zu bezwingen. Löw hatte wieder einmal, als es schief lief im deutschen Spiel, keinen Plan B parat.

Raheem Sterling (75. Minute) und Harry Kane mit seinem ersten EM-Treffer (86.) erzielten vor 41.973 euphorisierten Fans die Tore zum 2:0 (0:0)-Sieg der Engländer gegen eine in der spannungsgeladenen Stimmung viel zu harmlose DFB-Elf. Für Rekordcoach Löw endet die DFB-Zeit nach fast 15 Jahren und 198 Länderspielen als Bundestrainer mit einer herben Enttäuschung. «Er hat eine klasse Ära geprägt. Dass es heute so zu Ende geht, ist natürlich schade und auch sehr traurig», sagte Kapitän Manuel Neuer über den Nun-Ex-Bundestrainer.

Thomas Müller vergab in der 81. Minute bei einer der wenigen deutschen Tormöglichkeiten die Chance auf den Ausgleich. Während die DFB-Elf nur zum Kofferpacken nach einem Turnier mit mehr Schatten als Licht noch einmal ins EM-Quartier in Herzogenaurach zurückkehrt, um dann frustriert den Sommerurlaub anzutreten, geht die EM-Reise der Engländer weiter. Am Samstag soll im Viertelfinale gegen Schweden oder die Ukraine in Rom das Ticket für die nächste Wembley-Partie im Halbfinale gelöst werden. Der 11. Juli steht als Endspiel-Tag ganz dick im englischen Fußball-Kalender.

Löw und seine glücklosen DFB-Stars haben hat dann ungewollt frei. Im September startet Hansi Flick als neuer Bundestrainer mit der Fortsetzung der WM-Qualifikation für Katar 2022 ein neues Kapitel - viel Arbeit wartet nach der EM-Enttäuschung auf den einstigen Löw-Assistenten und Bayern-Erfolgscoach. Unmittelbar vor der Partie hatte Löw noch ein Anliegen geäußert. «Kein Trainer wünscht sich ein Elfmeterschießen, das ist immer ein Vabanque-Spiel», sagte der Bundestrainer - doch so hat er sich den Ausgang nicht gewünscht.

Die Deutschen traten nur zu Beginn engagiert auf, nachdem beide Teams schon vor dem Anpfiff ein starkes Zeichen gesetzt hatten. Dem gemeinsamen Kniefall der Spieler schloss sich Löw an. Der 61-Jährige ging wenige Sekunden vor dem Anstoß wie auch sein englischer Kollege Gareth Southgate als Zeichen gegen Rassismus mit einem Knie auf den Boden. Wieder gab es vereinzelte Buhrufe während der Geste, die überwiegende Mehrheit der mehr als 40.000 Zuschauer und Zuschauerinnen im Wembley-Stadion klatschte jedoch lautstark Beifall.

Überhaupt diese Atmosphäre im englischen Fußball-Tempel! Schon Stunden vor der Partie feierten Fans rund um das Stadion eine feucht-fröhliche Party. Auf den Sitzen waren auch schwarz-rot-goldene Fahnen ausgelegt, die fast ausschließlich einheimischen Fans sangen und lärmten und zelebrierten eine ausgelassene EM-Sause. Seit November 2019 hatte eine deutsche Nationalmannschaft wegen der Coronavirus-Pandemie nicht mehr vor solch einer Kulisse gespielt.

In der Anfangsphase beflügelte dies die DFB-Elf. Leon Goretzka, der bei seinem ersten Startelf-Einsatz bei diesem Turnier wie erwartet Ilkay Gündogan (Schädelprellung) ersetzte, war nach einem feinen Pass von Thomas Müller kurz vor der Strafraumgrenze nur durch ein Foul zu stoppen (8.). Den Freistoß aus zentraler Position schoss Kai Havertz aber in die englische Mauer. Neben Goretzka war auch Havertz' Chelsea-Kollege Timo Werner neu in die Startelf gerückt. Der Angreifer hatte nach einer guten halben Stunde die beste Chance zur Führung, scheiterte aber an Keeper Jordan Pickford (32.). Zwanzig Minuten vor Schluss musste Werner raus, für ihn kam Serge Gnabry.

Zwischen den beiden Chancen und in der Viertelstunde vor der Halbzeit dominierten aber die Engländer. Die Deutschen verloren zu viele Zweikämpfe im Mittelfeld, die Three Lions spielten aggressiver und erarbeiteten sich zeitweise ein deutliches Übergewicht. Löw verschränkte die Arme. Löw winkte frustriert ab. Was er da auf dem heiligen Rasen sah, konnte ihm überhaupt nicht gefallen. Sinnbildlich stand zu diesem Zeitpunkt Bayern-Profi Müller, der (zu) viel im leeren Raum rannte und versuchte, seine Mitspieler anzutreiben.

Doch Joshua Kimmich beispielsweise war ständig in der Defensive gebunden und konnte offensiv kaum Akzente setzen. Dies gelang den Engländern besser. Sterling scheiterte mit einem Schuss an Neuer, der wie sein Gegenüber Kane eine Kapitänsbinde in Regenbogenfarben als Zeichen für Toleranz und sexuelle sowie geschlechtliche Vielfalt trug (16.). Auch im Prestigeduell mit den Engländern hielt Löw an seiner Grundformation im 3-4-3 System fest. Sein Kollege Gareth Southgate änderte sein System und stellte in der Abwehr auf eine Dreierkette um, die wenige Minuten nach Wiederanpfiff fast bezwungen war.

Doch den großartigen Dropkick von Havertz lenkte Pickford reaktionsschnell über die Latte (48.). Wieder gehörte die Anfangsphase vor den Augen von Prinz William (39), dessen Frau Kate (39) und Sohn George (7) sowie Popstar Ed Sheeran (30, «Shape Of You») und Beckham (46) dem DFB-Team - wieder aber währte die Drangphase zu kurz. Stattdessen sorgten der starke Sterling und Kane mit seiner Turnierpremiere für den deutschen K.o.

15 Jahre Bundestrainer Löw: Der Job seines Lebens ist Geschichte

Klaus Bergmann, Arne Richter und Jens Mende (dpa)

LONDON: «Für solche Spiele ist man Trainer!» Diesen Satz spricht Joachim Löw vor dem Aus mit der deutschen Mannschaft im EM-Achtelfinale gegen England aus. Der Posten des Bundestrainers passte perfekt zu diesem «wundervollen Menschen», dessen Ära ungekrönt endet.

Es war 18.51 Uhr Ortszeit in London, als die 15-Jahres-Ära von Joachim Löw als Bundestrainer abrupt endete. 0:2 gegen England - drei Jahre nach dem WM-Desaster in Russland geht der 61-Jährige ungekrönt in die DFB-Rente. Hansi Flick ist jetzt am Zug.

Wembley, Turnier, Alles-oder-nichts-Spiele: Am Vorabend des bitteren EM-Achtelfinales gegen die Three Lions saß Löw im Londoner Teamhotel und redete da noch voller Vorfreude und voller Hoffnung über den Fußball-Klassiker. Wer schon immer verstehen wollte, warum der Bundestrainer-Posten für Löw der Job seines Lebens war, der musste nur gut zuhören. Alles kulminierte in einem Satz mit sechs Wörtern, den Löw irgendwann aussprach: «Für solche Spiele ist man Trainer!»

Aber in solchen Spielen hatte er in der Spätphase seines Schaffens den Zauberstab irgendwie verloren. Auch am Dienstagabend fehlte ihm am Spielfeldrand die spontane Eingabe, die große Idee, die Reaktion. «Er hat eine Wahnsinns-Ära mit angeführt, das ist einfach traurig, dass es jetzt vorbei ist», sagte Löws einstiger Kapitän Bastian Schweinsteiger nach der Niederlage gegen England als ARD-Experte.

15 Jahre Bundestrainer. Das ist im hektischen, aufgeregten Fußball-Business selbst auf Verbandsebene mehr als eine Ewigkeit. Das kann nur funktionieren, wenn die Erfolgsquote über viele Jahre stimmt - und wenn der Trainer in der Aufgabe seine Erfüllung findet. Und einen Arbeitgeber dahin trimmt, ihn einfach nur machen zu lassen. Der DFB ließ ihn vielleicht einen Ticken zu lange nach dem WM-Aus 2018.

Es gibt Vereinstrainer. Und es gibt Nationaltrainer. Nur auf den ersten Blick ist es derselbe Job. Der von Perfektion besessene Pep Guardiola oder der von den Fans geliebte Emotionsbolzen Jürgen Klopp leben sich übers Jahr im stressigen Drei-Tage-Spielrhythmus aus. Bei Löw oder dessen französischem Weltmeister-Nachfolger Didier Deschamps sind es die Turniere, die sie in der Regel alle zwei Jahre an ihre Belastungs- und Leistungsgrenze treiben, ihnen den «Kick geben». So hat es Löw mal gesagt, er nennt sich gern selbst Turniertrainer.

Die drei WM-Endrunden (2010, 2014, 2018) und vier EM-Events (2008, 2012, 2016, 2021) waren darum «die Highlights» seiner Karriere. Wer am Montagabend miterlebte, wie die kleine Schweiz den Topfavoriten Frankreich in einem Fußball-Krimi besiegte, der versteht, warum Turniere das größte Spektakel sind. Und ein Turnier-K.o. so bitter.

«Bei einem Turnier bin ich in meiner eigenen Welt, in meinem Tunnel», sagte Löw einmal. Es begann für ihn nie mit dem ersten Spiel, auch nicht mit dem Trainingslager. «Vor einem Turnier bin ich praktisch schon ein halbes Jahr davor nirgendwo anders mit den Gedanken als beim Fußball», sagte er vor dieser EM, seinem letzten großen Turnier als Chef der Nationalelf. Länderspiel Nummer 198 war sein letztes.

Flick übernimmt nun im September, Löws ehemaliger Assistent. Auch der 56-Jährige ist ein Turnierliebhaber. Er führte den FC Bayern 2020 bei der Finalrunde in Lissabon zum Champions-League-Triumph. Er verließ die Bayern vorzeitig, Löws Job soll auch der seines Lebens werden.

Löw liebte den Nervenkitzel der K.o.-Spiele, auch wenn er unten am Spielfeldrand beim Coaching unter Druck - wie bei seinem persönlichen Finale gegen England - bisweilen einen hilflosen Eindruck vermittelte. Löw war immer mehr ein Entwickler, ein Trainer, der einen Masterplan entwirft. Der Weg war oft das Ziel, er erreichte es beim WM-Triumph 2014 in Brasilien nach einem mehrjährigen Vorlauf.

Danach wurde es holprig, Löws Turnierkurve entwickelte sich abwärts. Trotzdem spricht sein ewiger Wegbegleiter und DFB-Direktor Oliver Bierhoff «von einer Erfolgsgeschichte dieses Trainers» - nicht zu Unrecht übrigens. Sepp Herberger, Helmut Schön, Franz Beckenbauer, Löw - in dieser Weltmeister-Riege steht der Mann aus Südbaden.

Löw war in Deutschland, der Türkei und Österreich Vereinstrainer. Aber im Bundestrainer-Amt konnte er sich ausleben. In den zeitlichen Freiräumen zwischen den Länderspielen tauchte er regelmäßig ab. Am liebsten saß er bei Bundesligaspielen im heimischen und vor allem beschaulichen Freiburg im Stadion. Rote Teppiche mied Löw, Talkshows ebenso, nur für die «Bambi»-Verleihung machte er Ausnahmen. Der ewige «Bundes-Jogi» ist den Menschen im Lande irgendwie fremd geblieben.

Dabei ist der Mensch Löw ein Grund, warum es so lange so gut mit ihm, seinem Stab und dem Team passte. Bei den Spielern hört man zum Ende der Ära oft eine Verbundenheit heraus. So sagte der Dortmunder Emre Can, als er über den Trainer Löw sprechen sollte: «Was für mich noch wichtiger ist, ist, wie er als Mensch ist. Er ist ein wundervoller Mensch, respektvoll gegenüber jedem. Ich bin ihm dankbar.»

Solche Aussagen sind selten im Profi-Fußball. Als Trainer wirkte Löw bisweilen stur, entscheidungsschwach, mindestens eigenwillig. Und seit dem WM-Desaster 2018 wirkte der 61-Jährige auch irgendwie aus der Zeit gefallen. «Erstmal freue ich mich auf die Zeit, die nach der EM kommt. Da kann ich mich auch mal wieder anderen Dingen in meinem Leben widmen», sagte er vor dem Turnierbeginn zur DFB-Rente. Wenn der Druck abgefallen ist, werde «vielleicht auch mal eine gewisse Leere kommen». Den Job des Lebens gibt es nur einmal, egal, ob Löw nochmal ein Trainer-Comeback geben wird, irgendwo, irgendwann.