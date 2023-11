BANGKOK: Die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) hat die Wiederaufnahme von Direktflügen durch Scandinavian Airlines (SAS) auf der Strecke Kopenhagen–Bangkok nach einer zehnjährigen Unterbrechung begrüßt und hofft, damit den Langstreckentourismusmarkt aus Skandinavien wieder zu beleben.

Siripakorn Cheawsamoot, stellvertretender Gouverneur der TAT für internationale Märkte, gab am Dienstag (31. Oktober 2023) bekannt, dass die TAT erfreut ist, den Scandinavian Airlines-Flug SK973 von Kopenhagen zum Suvarnabhumi Airport begrüßen zu dürfen, den ersten Flug seit der Einstellung der Verbindung im Jahr 2013. Dies sei ein wichtiger Meilenstein in der Erholung des Langstreckentourismusmarktes und biete Reisenden aus der europäischen Region in der aktuellen Hochsaison mehr Komfort.

Tina Szczyrbak, SAS Brand Promotion Manager, erklärte gegenüber Reportern, dass SAS die Bangkok-Route aus den skandinavischen Ländern seit mehr als 64 Jahren bedient, und fügte hinzu, dass die Rückkehr des Direktfluges nach 10 Jahren eine positive Entwicklung sei.

Der Flug Kopenhagen–Bangkok ist ein wichtiger neuer Ansatzpunkt für Thailand, um sein Image als wichtiges Reiseziel für Geschäfts- und Urlaubsreisende aus den skandinavischen Ländern zu fördern. Die Direktverbindung wird während der Wintersaison bis zum 2. April 2024 dreimal wöchentlich mit Flugzeugen vom Typ Airbus A350 durchgeführt und bietet Platz für 300 Passagiere pro Flug.

Die Gruppe der skandinavischen Länder (Dänemark, Norwegen und Schweden) ist ein hochwertiger touristischer Langstreckenmarkt. In den ersten neun Monaten dieses Jahres besuchten insgesamt 254.417 Reisende aus den skandinavischen Ländern Thailand, was einem Anstieg von 149,66 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2022 entspricht. Diese Gruppe besteht hauptsächlich aus Besuchern im Alter von 40 Jahren und darüber, oft aktive Senioren, die am liebsten mit der Familie, mit Freunden oder mit dem Partner reisen und oft wiederkommen. Ihre durchschnittliche Aufenthaltsdauer beträgt 18 Tage und sie geben rund 5.400 Baht pro Tag aus.

Ihre bevorzugten Reiseziele sind Küsten- und Stranddestinationen, mit beliebten Provinzen wie Phuket, Krabi, Chonburi und Surat Thani sowie Bangkok.

Die TAT geht davon aus, dass die Einführung von Direktflügen nach Bangkok durch SAS die Sitzplatzkapazität um etwa 20.100 Plätze erhöhen wird und damit die Möglichkeit bietet, den Markt für Langstreckentouristen aus Skandinavien zu erweitern. Es wird erwartet, dass diese Flugoption mehr Touristen nach Thailand bringt und dazu beiträgt, das Ziel zu erreichen, 404.452 Besucher aus dem skandinavischen Markt zu begrüßen und Einnahmen von 39,31 Milliarden Baht im Jahr 2023 zu erzielen.