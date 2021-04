Save the Children: Mehr als 40 Kinder bei Gewalt getötet

YANGON: Bei Militäreinsätzen gegen die Zivilbevölkerung in Myanmar sind Menschenrechtlern zufolge in den vergangenen zwei Monaten mindestens 43 Kinder getötet worden. Die Zahl habe sich allein in den vergangenen zwölf Tagen verdoppelt, was die «völlige Missachtung der Streitkräfte für das Leben von Kindern» aufzeige, teilte die Hilfsorganisation Save the Children am Donnerstag mit.

Das jüngste Opfer sei erst sieben Jahre alt gewesen. Save the Children sprach von einem «Alptraumszenario». Myanmar sei kein sicherer Ort mehr für Kinder.

Nach neuen Schätzungen der Gefangenenhilfsorganisation AAPP sind seit dem Putsch vor genau zwei Monaten mindestens 536 Menschen von Einsatzkräften getötet worden. Jedoch gebe es vermutlich eine hohe Dunkelziffer, teilte AAPP mit. Mehr als 2700 Menschen seien derzeit noch in Haft, darunter Politiker, Aktivisten und Journalisten.

Auch am Donnerstag gingen landesweit wieder viele Menschen auf die Straße, um die Rückkehr zu demokratischen Reformen und die Wiedereinsetzung der entmachteten Regierungschefin Aung San Suu Kyi zu fordern. Der Zeitung «The Irrawaddy» zufolge sollen Einsatzkräfte wieder brutal durchgegriffen haben. Es soll erneut Tote und Verletzte gegeben haben.