Von: Björn Jahner | 12.10.22

BANGKOK: Der neu ernannte saudi-arabische Premierminister – Kronprinz Mohammed bin Salman – wird am 18. und 19. November 2022 als Gast an der Tagung der Wirtschaftsführer der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation (APEC) in Bangkok teilnehmen, teilte Außenminister Don Pramudwinai am Dienstag der Presse mit.

Don bestätigte die über die Nachrichtensender verbreitete Information, dass der Kronprinz nach seiner Teilnahme am G20-Gipfel auf Bali (Indonesien) mit etwa 800 Anhängern in Thailand eintreffen werde.

„Der Besuch von Kronprinz Salman ist eine Fortsetzung des Staatsbesuchs von Premierminister General Prayut Chan-o-cha in Saudi-Arabien im Januar dieses Jahres“, erläuterte Don, der auch als Thailands stellvertretender Premierminister fungiert.

„Während dieses Besuchs hatten beide Parteien einen Fahrplan zur Wiederaufnahme der thailändisch-saudischen Beziehungen erörtert. Der Besuch des Kronprinzen zielt darauf ab, die Zusammenarbeit im Rahmen dieses Fahrplans offiziell zu machen“, erklärte er.

„Der Kronprinz wird Thailand als Gast der Regierung besuchen. Wir werden eine Pressekonferenz über den Besuch abhalten, sobald die Details feststehen“, kündigte Don an.

Zu den Gerüchten, dass mehrere Staats- und Regierungschefs der APEC-Länder nicht an dem Treffen in Bangkok teilnehmen werden, sagte Don, er könne derzeit nicht sagen, wer teilnehmen wird oder wann nach Thailand reist, aber es gebe kein einziges Land, das seine Teilnahme abgelehnt habe.

Er fügte hinzu, wenn ein Staatschef nicht in der Lage sei, an dem Treffen teilzunehmen, werde er normalerweise einen Delegierten oder Vertreter entsenden, anstatt dass das Land die Veranstaltung ganz ausfallen lasse. „Ich bestehe darauf, dass jedes APEC-Mitglied teilnimmt, entweder durch ein Staatsoberhaupt oder einen Delegierten“, so Don.

Unabhängig davon erklärte der stellvertretende Premierminister, er sei bereit, der Nationalen Anti-Korruptions-Kommission erneut eine Liste seiner Vermögenswerte vorzulegen, sollte die Kommission die Liste verlangen, nachdem das Verfassungsgericht im vergangenen Monat entschieden hatte, dass Prayuts Amtszeit im April 2017 begann, als die aktuelle Verfassung verkündet wurde.

Don und fünf weitere Minister hatten ihre Vermögensberichte vor diesem Datum bei der Kommission eingereicht, als sie Teil des Kabinetts waren, das von dem von Prayut geführten Nationalen Rat für Frieden und Ordnung nach dem Militärputsch 2014 ernannt wurde.