Von: Björn Jahner | 24.09.18

Foto: The Pattaya News

PATTAYA: Ein Tourist aus Saudi-Arabien brach am Freitag auf der Straße vor dem Dee House Hotel nahe der Soi 17 im Süden der Stadt zusammen und starb aus bisher noch unbekannter Ursache.

Eine 27-jährige Passantin wurde auf den bewusstlosen Mann aufmerksam und rief mehrere Motorradtaxifahrer zur Hilfe. Da der Ausländer keine Regung zeigte, riefen sie die Ambulanz. Die Rettungskräfte konnten jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen. Nach Aussage von in dem Viertel operierenden Motorradtaxifahrern, soll der Mann zuvor allein reichlich Alkohol konsumiert haben. Dennoch sei es der Polizei folgend noch zu früh, um Rückschlüsse auf die genaue Todesursache zu ziehen. Der Verstorbene war kein Gast des Hotels, vor dem er zusammenbrach und soll für mehrere Tage seinen Urlaub in Thailand verbracht haben, woraufhin das Visum in seinem Reisepass hindeutete. Die Botschaft seines Heimatlandes und Verwandte wurden über den Todesfall informiert.