Von: Björn Jahner | 20.06.22

BANGKOK: Das Arbeitsministerium sucht über 400 Krankenschwestern und -pfleger für Stellen in Saudi-Arabien. Arbeitsminister Suchart Chomklin teilte am Sonntag der Presse mit, dass das Arbeitsministerium im Auftrag der King Fahad Medical City in Riad, Saudi-Arabien, thailändisches Personal sucht.

Darüber hinaus sucht die Bright Medical Company vier Krankenschwestern und -pfleger für einen Zweijahresvertrag, der neben dem Lohn auch Flugtickets, Unterkunft, Transport und Krankenversicherung beinhaltet. Bewerber können sich ab Freitag bis zum 4. Juli 2022 beim Ministerium bewerben.

Pairoj Chotikasathien, Generaldirektor des Arbeitsministeriums, informierte, dass die beiden saudischen Unternehmen Frauen im Alter von 20 bis 60 Jahren mit englischen Sprachkenntnissen suchen, die einen Abschluss in der Krankenpflege haben.

Die 20 freien Stellen für Manager bieten 74.397 bis 108.134 Baht pro Monat und erfordern 10 Jahre Erfahrung für diejenigen mit einem Master-Abschluss oder vier Jahre Berufserfahrung für Personen mit einem Doktortitel.

Stellen als Oberschwester werden mit 56.197 bis 76.088 Baht vergütet und erfordern neun Jahre Erfahrung und einen Master-Abschluss, während Stellen als Stationsschwester mit 47.144 bis 63.815 Baht vergütet werden und sieben Jahre Erfahrung und einen Master-Abschluss erfordern.

Für eine Stelle als Krankenschwester der Kategorie 1 werden 39.507 bis 53.500 Baht gezahlt, wenn man fünf Jahre Erfahrung und einen Masterabschluss vorweisen kann, während für eine Stelle als Krankenschwester der Kategorie 2 33.151 bis 40.449 Baht gezahlt werden, wenn man zwei Jahre Erfahrung hat.

Bewerbungen können in den Niederlassungen des Arbeitsministeriums im ganzen Land eingereicht werden, so Khun Pairoj.