Saudi-Arabien kürzt Produktion - Ölpreise legen zu

Von: Redaktion (dpa) | 05.06.23

SINGAPUR: Nach stundenlangen Verhandlungen am Wochenende steht fest: Saudi-Arabien will demnächst weniger Öl fördern. Der Ölpreis reagiert am Montag prompt.

Saudi-Arabien will im Juli seine Ölförderung drosseln - und hat mit dieser Ankündigung den Ölpreis zu Wochenbeginn deutlich angetrieben. Nach der Entscheidung des Ölkartells Opec kostete am Montagmorgen ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 77,03 US-Dollar. Das waren 90 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Juli stieg um 92 Cent auf 72,66 Dollar. In der Nacht waren die Preise zeitweise noch deutlicher gestiegen.

Nach einer turbulenten Opec-Sitzung mit stundenlangen Verhandlungen hatte der Ölriese Saudi-Arabien am Sonntag eine einseitige Kürzung seiner Produktion um eine Million Barrel je Tag zunächst für Juli angekündigt. Das Land führt die gut zwanzig Staaten des Ölkartells Opec+ gemeinsam mit Russland faktisch an. Die Maßnahme könne verlängert werden, hieß es.

Trotz der Verknappung des Angebots rechnet der ADAC nach der Opec-Entscheidung nicht mit deutlich steigenden Spritpreisen. «Die Opec+ versucht, sich so gegen den zuletzt sinkenden Trend am Rohölmarkt zu stemmen», sagte ein Sprecher des Automobil-Clubs der Deutschen Presse-Agentur. «Dauerhafte Auswirkungen auf unsere Märkte sind dadurch kaum zu erwarten.»

Hintergrund der Maßnahme ist, dass die Erdölpreise wegen der schwächelnden Weltwirtschaft im Trend fallen. Abgesehen von einem kurzen Anstieg im April ist der Ölpreis seit rund einem Jahr im Abwärtstrend. Mitte des vergangenen Jahres kostete ein Barrel Opec-Öl rund 115 Dollar. Schon im Oktober 2022 hatte der Verbund auf diese Entwicklung reagiert und eine Kürzung der Produktion um zwei Millionen Barrel am Tag beschlossen. Die Allianz hat einen weltweiten Marktanteil von etwa 40 Prozent.

Im Gegensatz zu Saudi-Arabien und anderen Opec-Staaten könnten die Vereinigten Arabischen Emirate ihre Förderung im kommenden Jahr etwas anheben.