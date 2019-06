Saudi-Arabien fängt zwei Drohnen aus dem Jemen ab

RIAD (dpa) - Saudi-Arabien hat eigenen Angaben zufolge zwei Drohnen aus dem Jemen abgefangen und zerstört. Schiitische Huthi-Rebellen hätten diese in Richtung saudischer Ziele fliegen lassen, teilte der Sprecher des Militärbündnisses mit, das im Jemen gegen die Rebellen kämpft. Eine der Drohnen habe eine Wohngegend in der Provinz Asir im Süden des Landes ins Visier genommen, die andere die Küstenstadt Dschisan. Verletzte oder Schäden habe es nicht gegeben.

Die Huthi-Rebellen setzen neben kleineren Drohnen, die als Spielzeuge verkauft werden, seit einigen Monaten auch größere Drohnen ein. UN-Angaben zufolge haben diese eine Reichweite bis 1500 Kilometer und eine Höchstgeschwindigkeit von 250 Kilometern pro Stunde. Damit wären aus dem Jemen auch die Hauptstädte Saudi-Arabiens und der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) erreichbar. Bei einem Raketenangriff auf den internationalen Flughafen von Abha in Saudi-Arabien waren Mitte Juni 26 Zivilisten verletzt worden.

Im Jemen kämpft eine von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition an der Seite der international anerkannten Regierung gegen die Huthi-Rebellen. Diese werden vom Iran unterstützt. Die Rebellen hatten 2014 die Hauptstadt Sanaa sowie große Teile des Nordjemens eingenommen, wo auch ihr Siedlungsgebiet liegt. Das sunnitische Saudi-Arabien will den Einfluss des Irans im Jemen und in anderen Staaten der Region zurückdrängen.