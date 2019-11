Satun bereitet sich auf die Hochsaison vor

Von: Björn Jahner | 27.11.19

Der Meeresnationalpark Tarutao ist das wichtigste Touristenziel in der Südprovinz Satun. Foto: The Nation

SATUN: Die Provinz Satun an der Westküste der Südregion von Thailand bereitet sich in dieser Hochsaison auf einen Zustrom von Touristen vor, da die wichtigsten Stranddestinationen im Meeresnationalpark Tarutao nach einer fünfmonatigen Schließung wieder für Besucher geöffnet werden.

Von der Schließung betroffen sind jedes Jahr bei Urlaubern beliebte Strände und Inseln wie Koh Adang, Koh Rawi und mehrere Tauchplätze. Die Schließung erfolgt jedes Jahr in der Regenzeit von Mitte Mai bis Mitte Oktober. Nicht nur, um Unfälle bei rauer See zu verhindern, sondern auch, um der Natur sowie Tier- und Pflanzenwelt die Gelegenheit zu geben, sich zu regenerieren.



Gemäß Samart Jaroenrit, Präsident des Tourismusverbandes und amtierender Präsident des Tourismusrates von Satun, befindet sich mit Koh Lipe ein weiteres beliebtes Reiseziel in der Provinz, das nicht von der Schließung betroffen ist. Doch wegen der stürmischen Wetterverhältnisse in der Monsunzeit meiden Urlauber das Eiland in der Nebensaison, weshalb die Eröffnung des Meeresnationalparks für die lokale Tourismusindus­trie von größter Bedeutung ist, wovon wiederum auch Koh Lipe profitiert.



Der Tourismusexperte prognostiziert, dass die Besucherzahlen auf der Insel in der diesjährigen Hochsaison von November 2019 bis April 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 8 bis 10 Prozent ansteigen werden. Im letzten Jahr besuchten 400.000 Touristen Koh Lipe. Die Monsun-Wetterkapriolen spiegeln sich natürlich auch in der Belegungsrate der insgesamt 3.500 Zimmer der Urlaubsinsel wider: 70 bis 80 Prozent in der Hochsaison und 20 Prozent in der Nebensaison.