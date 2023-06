Foto: Star Over Sea Resort

SATTAHIP: Die Eigentümerin eines Luxushotels, das auf einer Anhöhe über einem Tiefseehafen der Royal Thai Navy (RTN) im Bezrik Sattahip in der Provinz Chonburi an der Ostküste Thailands gebaut wurde, hat eine Abrissverfügung ignoriert, die aufgrund von Sicherheitsbedenken erlassen wurde.

Die Eigentümerin des Star Over Sea Resorts, Rommanee Zhou, hat sich geweigert, das Hotel zu schließen oder abzureißen, obwohl die in Sattahip stationierte Marine vor einigen Monaten einen Abrissbefehl erteilt hatte. Frau Rommanee hatte sechs renovierte Frachtcontainer, die aus China verschifft wurden, als Luxuszimmer mit Meerblick in ihrem Resort aufgestellt. Es wurde Anfang dieses Jahres eröffnet.

Die Marine und die Tambon-Verwaltungsorganisation Samae Sarn ordneten am 10. März 2023 an, den Betrieb des Resorts einzustellen, weil es angeblich in staatliches Land eingreift, das dem Finanzministerium gehört.

Berichten zufolge erklärte sich Khun Rommanee daraufhin bereit, ihren Betrieb zu schließen und die Bauten zu entfernen.

Der Generalsekretär der Nationalen Anti-Korruptions-Kommission (NACC), Niwatchai Kasemmongkol, sagte am Dienstag (27. Juni 2023), dass die Marine am 12. März 2023 eine 30-tägige Frist für den Abriss der Gebäude des Resorts gesetzt habe, aber nichts geschehen sei, was zu weiteren Maßnahmen geführt habe.

Khun Niwatchai sagte, dass Khun Rommanee bei der Samae Sarn Tambon Verwaltungsorganisation Einspruch gegen die Anordnung eingelegt habe.

Das NACC-Büro der Region 2 und das NACC-Büro der Provinz Chonburi besuchten die Anlage am 16. Juni 2023 erneut, um den Abrissbefehlen nachzugehen, stellten aber fest, dass die Anlage noch in Betrieb ist.

Khun Niwatchai betonte, dass das auf einem Hügel gelegene Gelände von strategischer Bedeutung sei, da es den Tiefseehafen der Königlich Thailändischen Marine, Treibstoffdepots, Trainingsgelände und maritime nationale Sicherheitsbereiche überwachte.

Er wies darauf hin, dass diese Gebiete unter den Military Territory Safety Act fallen, der es jedem verbietet, das Land ohne die Erlaubnis der Marine zu nutzen.

Der Marinestützpunkt Sattahip wird das Büro des Generalanwalts der Königlich Thailändischen Marine bitten, ein Räumungsverfahren einzuleiten und zivilrechtliche Schritte gegen die Eigentümerin des Resorts einzuleiten, wenn sie die Abrissanordnung weiterhin ignoriert, erläuterte Khun Niwatchai.

Er fügte hinzu, dass das NACC-Büro der Region 2 auch die entsprechenden Behörden angewiesen hat, den Abriss der Anlage zu beschleunigen.