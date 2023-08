Von: Björn Jahner | 20.08.23

SATTAHIP/PATTAYA: An Thailands sonnenverwöhnter Ostküste hat sich eine kleine Solarrevolution abgespielt, die nicht nur die Umwelt schützt, sondern auch erhebliche Kosteneinsparungen für ihre Nutzer bringt. Martin Koller, der Schweizer Inhaber des beliebten The Bikers Café Thailand, entschied sich kürzlich, sein Restaurant in Sattahip und sein Gästehaus in Pattaya mit Solaranlagen auszustatten, um den stetig steigenden Stromrechnungen entgegenzuwirken und gleichzeitig einen Beitrag zum Schutz der begrenzten Ressourcen Thailands zu leisten.

„Die Stromrechnungen steigen laufend, und wir haben zum Beispiel im Restaurant eine monatliche Stromrechnung von etwa 40.000 Baht“, erklärt Koller, „das macht nachdenklich, zumal die Ressourcen für die Stromproduktion in Thailand (Gas) auch nicht unbegrenzt sind.“

Entscheidung ein logischer Schritt

Die Entscheidung für Solar-Panels war ein logischer Schritt, und Koller schritt zur Tat, nicht nur für sein The Bikers Café Thailand, sondern auch für sein Gästehaus Pattaya-City und sein privates Wohnhaus in Sattahip. In Kooperation mit Solarwert (Thailand) Co., Ltd., einem renommierten Unternehmen mit deutschen Wurzeln, wurden alle drei Projekte umgesetzt.

Koller gibt an, dass sich die Investition in die drei Solar-Projekte und die Batterie für sein Privathaus – insgesamt etwas mehr als eine Million Baht – voraussichtlich innerhalb von 2,5 bis 3 Jahren amortisieren wird. „Generell kann man sagen, dass in unserer Gegend (Chonburi, Rayong) ein durchschnittlicher Ertrag von ca. 4 kWh pro kWp (Solarkapazität) erzielt werden kann. Pro Monat kann dadurch eine CO2-Ersparnis von rund 140 kg sowie eine Kosteneinsparung von etwa 700 Baht erreicht werden“, erklärt Koller.

Solarprojekt begeistert Gäste

Und wie reagieren die Gäste? „Die Solaranlagen stoßen bei Gästen und Kunden auf großes Interesse. Die Möglichkeit, den aktuellen Stromverbrauch der Anlagen per App zu verfolgen, ist ein beliebtes Feature“, so Koller. Er hofft, dass sein Beispiel auch andere dazu ermutigt, auf erneuerbare Energien umzusteigen.

Gas bestimmt Thailands Energiemix

Trotz des enormen Potenzials erneuerbarer Energien in Thailand bleibt die Unterstützung und Förderung seitens der Regierung begrenzt. „Die bürokratischen Hürden erschweren die Umsetzung von Solarprojekten“, sagt Stefan Wellhöfer von Solarwert (Thailand) Co., Ltd. „Thailands Energiemix ist deshalb sehr ‚gaslastig‘, ca. 65 Prozent der Energie wird aus Erdgas generiert. Solarstrom hat derzeit noch einen sehr geringen Anteil nur ca. 3 Prozent“, bestätigt Wellhöfer.

Dabei ist Thailand für Solarstrom geradezu prädestiniert. Mit einer durchschnittlichen Sonneneinstrahlung von 1460 bis zu 2000 kWh pro Quadratmeter pro Jahr (Deutschland hat im Vergleich nur ca. 1000 kWh pro Quadratmeter im Jahr) braucht man laut Wellhöfer nicht lange über einen ‚Return On Investment‘ für Solaranlagen nachzudenken. „Das Problem ist hauptsächlich die fehlende Unterstützung der Regierung und die Mentalität der einheimischen Bevölkerung“, so der Experte.

Solarwert ist seit 2016 in Thailand tätig und hat bereits über 150 Projekte erfolgreich realisiert. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Akzeptanz und den Einsatz erneuerbarer Energien in Thailand voranzutreiben.

Weitere Informationen finden Sie unter solarwert.asia.

Mehr unter bikers-cafe.com und gaestehaus-pattaya-city.com.