BANGKOK: Das Pollution Control Department (PCD) wird künftig Satellitenbilder zur Vorhersage der Schadstoffbelastung in der Luft nutzen.

Eine zunehmende Staubentwicklung tritt jedes Jahr in der Wintersaison ein. Die niedrigeren Temperaturen und andere Klimabedingungen erhöhen die Luftpartikelkonzentrationen von Schwebeteilchen, darunter PM2,5 und PM10. Eine erhöhte Luftverschmutzung trifft die Bevölkerung in Bangkok sowie in 17 Provinzen der nördlichen Region.

Laut dem PCD-Generaldirektor Attapon Charoenchansa haben Vorschläge seiner Behörde dazu geführt, den Betrieb von Dieselfahrzeugen in Bangkok einzuschränken, die Öffentlichkeit über Kampagnen zum Schutz vor gefährlichen Luftschadstoffen aufzuklären und bei der Transport- und Tourismusindustrie eine Verringerung der Luftverschmutzung zu erreichen.

Für die Provinzen in der nördlichen Region hat die Regierung eine App entwickelt, die den Landwirten helfen soll, die Brenndauer beim Anzünden ihrer abgeernteten Felder zu planen, um die Immissionen zu reduzieren.