Von: Till Mundzeck, dpa | 08.09.19

PASADENA (dpa/fwt): Ein ultraheller Ausbruch von Röntgenstrahlung verblüfft Forscher. Das Phänomen verschwindet so plötzlich wie es auftaucht. Zwei Erklärungen könnten das rätselhafte Aufleuchten erklären.

In der Feuerwerkgalaxie haben Astronomen einen unerwarteten ultrahellen Ausbruch von Röntgenstrahlung beobachtet. Die rätselhafte Röntgenquelle erschien dabei ebenso schnell wie sie verschwand: Innerhalb von nur drei Wochen flammte das grelle Leuchten auf und verlosch wieder. Im Fachblatt «The Astrophysical Journal» spekuliert ein Team um Hannah Earnshaw vom California Institute of Technology (Caltech) in Pasadena über die Ursachen des plötzlichen Röntgenausbruchs.