Von: Redaktion DER FARANG | 17.01.20

BANGKOK: Die Geo-Informatics and Space Technology Development Agency meldet für Thailand 126 Hotspots, an denen Brände außer Kontrolle geraten sind und den landesweiten Smog verstärken.

Am Freitagmorgen hatte der MODIS-Satellit 59 Hotspots auf privatem Ackerland erfasst, 26 auf Grundstücken der Behörde für Landreform, 13 in Siedlungen, weitere 16 in Nationalparks und 12 in Waldreservaten. In den nördlichen fünf Provinzen brannten an 15 Orten Feuer - jeweils vier in Chiang Rai und Chiang Mai, drei in Tak und jeweils zwei in Lampang und Lamphun. Die meisten Brände befanden sich in Wäldern und Gemeinden sowie auf Ackerland. In Myanmar gab es 42, in Laos 130, in Kambodscha 957 und in Malaysia nur acht Brände.