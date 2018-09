Von: Redaktion DER FARANG | 04.09.18

BERLIN (dpa) - Thilo Sarrazin hat mit seinem umstrittenen neuen Buch «Feindliche Übernahme» die Spitze der deutschen Sachbuch-Charts erobert. Auch in Österreich und in der Schweiz stehe das Werk ganz oben, teilte GfK Entertainment am Dienstag mit. Genaue Verkaufszahlen wurden nicht genannt.

Sarrazins Buch erschien am 30. August, genau acht Jahre nach seinem ersten Bestseller «Deutschland schafft sich ab». Das neue Werk des frühere Berliner SPD-Finanzsenators und Bundesbankers mit dem Untertitel «Wie der Islam den Fortschritt behindert und die Gesellschaft bedroht» hat viel Kritik hervorgerufen.