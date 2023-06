SATUN: Protestierende Sardellenfischer blockieren Wasserstraße im Süden des Landes wegen Netzeinsatz-Beschränkungen.

Am Samstag (17. Juni 2023) haben protestierende Sardellenfischer mit ihren Schiffen die Wasserstraße Pak Bara in der südlichen Provinz Satun vollständig blockiert. Mit ihrem Protest wollen die Fischer Druck auf die Behörden ausüben, damit diese ihrer Forderung nach einer Lockerung der Beschränkungen für den Einsatz ihrer Netze zum Sardellenfang in den Küstengewässern nachkommen.

Die Polizei, örtliche Gemeindevorsteher und Sicherheitsbehörden haben versucht, die Fischer von einer vollständigen Blockade abzubringen, da sie befürchten, dass dies anderen Berufstätigen und dem Tourismus schaden würde. Die Fischer setzen sich bereits seit sechs Tagen für ihre Forderungen ein und haben am Samstag beschlossen, den Druck zu erhöhen, indem sie die Wasserstraße komplett blockieren.

Die Fischer fordern das Ministerium für Landwirtschaft und landwirtschaftliche Genossenschaften auf, die Beschränkungen für die Fanggeräte der Sardellenfischerboote zu überprüfen. Hintergrund dieser Forderung ist die jüngste Festnahme von drei Schiffen mit insgesamt 12 Besatzungsmitgliedern durch die Behörden, weil sie verbotene Netze verwendet hatten. Diese Maßnahme löste den Protest der Fischer aus und verstärkte ihre Forderung nach einer Lockerung der Vorschriften.

Die Behörden argumentieren, dass eine vollständige Blockade der Wasserstraße erhebliche Auswirkungen auf andere Berufstätige und den Tourismus haben würde, da Touristenboote nicht mehr zur beliebten Insel Lipe fahren könnten. Sie versuchen daher, eine friedliche Lösung zu finden und den Dialog mit den Fischervertretern aufrechtzuerhalten, um eine Eskalation zu vermeiden.

Die Situation bleibt angespannt, da die Fischer entschlossen sind, weiterhin für ihre Rechte und Forderungen einzustehen. Der Ausgang dieses Konflikts wird von vielen mit Spannung verfolgt, da er nicht nur die Interessen der Fischer, sondern auch die Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft und den Tourismus in der Region betrifft.