SARABURI: In einer jüngsten Ankündigung des Innenministers Anutin Charnvirakul wurde Saraburi in der thailändischen Zentralebene als Vorreiter in Sachen Klimaschutz und Nachhaltigkeit in Thailand positioniert. Das ambitionierte Vorhaben, die Stadt Saraburi im Rahmen einer neuen öffentlich-privaten Partnerschaft (PPP) in eine kohlenstoffarme und umweltfreundliche Modellstadt zu verwandeln, stieß auf breite Zustimmung.

Die Initiative zielt darauf ab, Saraburi zu einem wegweisenden Projekt für die Reduzierung von Treibhausgasemissionen zu machen, um Thailands ehrgeizige Ziele zu erreichen: bis 2050 klimaneutral zu sein und bis 2065 keine Treibhausgasemissionen mehr zu verursachen. Anutin Charnvirakul äußerte sich optimistisch über die Zukunft des Projekts und betonte dessen zentrale Bedeutung für das Land.

Saraburi, als bedeutendes Zentrum der Zementproduktion, steht vor einer bedeutenden Herausforderung bei der Umstellung auf eine kohlenstoffarme Wirtschaft. Der Innenminister unterstrich jedoch die Möglichkeit, dass der Erfolg dieses Projekts als Vorbild für andere Provinzen dienen könnte.

Die Initiative wurde vom Verband der thailändischen Zementhersteller (TCMA) initiiert und wird in enger Zusammenarbeit mit der Provinzregierung und staatlichen Stellen umgesetzt. Anutin Charnvirakul zeigte sich zuversichtlich, dass Saraburi zur führenden grünen Wirtschaftsprovinz des Landes aufsteigen könnte.

Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Zusammenarbeit mit allen Zementherstellern, da diese Industriezweige für Umweltauswirkungen verantwortlich sind. Gleichzeitig forderte der Innenminister den Gouverneur auf, das Projekt entschlossen voranzutreiben und mögliche Hindernisse zu überwinden. Die Unterstützung der Zivilgesellschaft und der lokalen Bevölkerung wurde ebenfalls als entscheidender Faktor für den Erfolg des Projekts betont, das nicht nur zur Eindämmung der Umweltauswirkungen, sondern auch zur Stärkung der lokalen Wirtschaft beitragen soll.

Die Koordination für die Einrichtung eines Climate Technology Centre im Rahmen der UN-Klimarahmenkonvention wird vom Büro des National Higher Education Science, Research and Innovation Policy Council (NXPO) übernommen, wie NXPO-Präsident Kitipong Promwong bekannt gab. Mit Unterstützung in Form von Finanzmitteln, Technologie und internationaler Kooperation ist Thailand zuversichtlich, seine Treibhausgasemissionen bis 2030 um 40 Prozent unter seinen national festgelegten Beitrag zu reduzieren.