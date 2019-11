Die thailändische Billigfluggesellschaft Nok Air hat Details zu ihrem Sanierungsplan für das kommende Jahr bekanntgegeben, der noch im Dezember dem Vorstand der Airline vorgelegt werden soll, informierte Konzernchef Wutthiphum Jurangkul in der „Bangkok Post“.

Bereits am Dienstag hatte die finanziell in Schieflage geratene Airline angekündigt, ihre Verluste in Höhe von 2,7 Milliarden Baht aus dem Jahr 2018 im nächsten Geschäftsjahr mit Hilfe umfassender Maßnahmen zur Umsatzsteigerung halbieren zu wollen. Gemäß Wutthipum liegt der Schwerpunkt des Sanierungsplanes auf der Lancierung neuer Direktflugverbindungen ab dem Bangkoker Don Mueang Airport zu lukrativen Märkten in China, Japan und Indien. Angeflogen werden sollen vor allem zweitrangige Städte mit hohem Gewinnpotenzial wie Okinawa und Kagoshima in Japan, Hebei in China und Visakhapatnam in Indien. Darüber hinaus sollen internationale Direktflugverbindungen zu den wichtigsten thailändischen Provinzen eingerichtet werden, zum Beispiel zwischen Phuket und Shanghai.

Ziel ist, das internationale Flugangebot von derzeit 20 auf 30 Prozent und die Betriebszeit der Flugzeuge von derzeit 11 auf 12 Stunden pro Tag zu erhöhen. Zum Jahresende soll die 24 Maschinen umfassende Flotte von Nok Air um zwei gecharterte Boeing 737-800 erhöht werden.