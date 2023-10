Von: Björn Jahner | 29.10.23

BANGKOK: Über ein Jahrzehnt lang bedeutete die Fahrt vom Stadtzentrum zum Paradise Park einen Umweg zur BTS Udom Suk und dann eine lange Fahrt mit dem Motorradtaxi, um Freunde in dem beliebten Einkaufszentrum zu treffen. Der alternative Weg, mit dem Taxi durch den abendlichen Verkehr zu fahren, war oft zeitraubend und nervenaufreibend, besonders während der vielen Bauarbeiten in den letzten Jahren.

Doch im Juni dieses Jahres änderte sich alles mit einer brandneuen Option – der Einschienenbahn Yellow Line, in der man so sanft wie auf einer Wolke durch die Stadt schwebt.

Zwei Stationen mit Park 'n' Ride

• Wo? Die MRT Yellow Line bildet ein großes, rückwärts gerichtetes C – von Lat Phrao in südöstlicher Richtung, dann in südlicher Richtung entlang der Srinakarin Road bis nach Khlong Samrong, und schließlich in nordwestlicher Richtung entlang der Thepharak Road zur BTS Samrong. Die Strecke erstreckt sich über 30,4 Kilometer.

• Wann und wie? Die Züge sind täglich von 06.00 Uhr morgens bis Mitternacht in Betrieb. Die Fahrpreise liegen zwischen 15 und 45 Baht. Es gibt zwei Park-and-Ride-Stationen: Eine an der Station Lat Phrao und eine weitere an der Station Si Lam in der Nähe vom Central Bangna.

Die Yellow Line stoppt auch an Bangkoks größter Parkanlage: Suan Luang Rama IX in Prawet. Foto: damrong / Adobe Stock

• Wie oft? Ein digitales Display zeigt an, dass die Züge entlang der Samrong-Strecke etwa alle 8 Minuten ankommen, während sie nördlich und westlich, durch Lat Phrao, alle 5 Minuten verkehren.

• Barrierefrei? An den Bahnhöfen gibt es Aufzüge, und der Zug kann Fahrgäste in Rollstühlen aufnehmen, obwohl beachtet werden sollte, dass der Zug nicht bündig mit dem Bahnsteig abschließt.

Abseits vom Trubel der City

Die Einschienenbahn fährt genauso schnell wie ein BTS-Zug mit Oberleitung, und die Fahrt bietet eine aufregende Abwechslung von den herkömmlichen Verkehrsmitteln in Bangkok. Doch das ist noch nicht alles! Die Yellow Line bietet eine Vielzahl von inte­ressanten Orten entlang der Strecke, die einen Besuch wert sind, aber in der Vergangenheit schwer zu erreichen waren. Die meisten Stationen befinden sich in Stadtteilen, die weitab vom Trubel der Innenstadt liegen. Ein Großteil der Strecke führt durch Wohnhäuser, Autobahnen und Grünanlagen.

Shopping-Fans kommen auf dem Srinagarindra Train Night Market auf ihre Kosten, Ausstieg Suan Luang Rama 9. Foto: ตลาดนัดรถไฟ : Train Night Market

An der Station Samrong kann man sich beispielsweise zu nahegelegenen Lagerhäusern begeben, in denen gebrauchte Waren aus Japan verkauft werden. Wenn Sie die MRT-Station Thippawan erreichen, bietet die etwas verlassene Palm Island Mall eine ungewöhnliche Einkaufserfahrung. Die Station Si Thepha liegt in der Nähe der „Underdog Microbrewery“, wo Craft Beer aus der hauseigenen Brauerei angeboten wird.

In Si Dan befindet sich das rund um die Uhr geöffnete Einkaufszentrum Jas Urban Srinagarindra, während man in Si Bearing bei „Bearing 68 Tennis“ auf vier Plätzen Tennis spielen kann. Si La Salle bietet Zugang zur Bangkok Pattana School und zahlreichen Restaurants. In Suan Luang Rama IX kann man den Paradise Park, Seacon Square und Bangkoks größten öffentlichen Park erkunden.

Umstieg in die MRT Blue Line

Mahat Thai bietet die Möglichkeit zum Bogenschießen bei „ArcheryThai“ und zum Besuch des „Mahadthai Night Market“. Lat Phrao 71 beheimatet zahlreiche Cafés sowie ein Karten- und Brettspielcafé, während Lat Phrao die Endstation der Yellow Line markiert, wo man in die MRT Blue Line umsteigen kann, die eine bequeme Anbindung an andere Teile der Stadt bietet.