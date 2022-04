BANG SAEN: Der Bau von Sand-Stupas in Tempelnähe, die von Thais „Phrasai“ genannt werden, sind ein traditioneller Brauch an Songkran, der in Bang Saen Beach direkt am Strand ausgeübt wird.

Vielerorts haben sich daraus wahre Wettkämpfe entwickelt.

So erwartet die Besucher des Wanlai-Festivals in Bangsaen in der Provinz Chonburi am Samstag, 16. April 2022 und Sonntag, 17. April 2022 von 08.00 bis 17.00 Uhr eine beeindruckende Freiluft-Galerie an kunstvoll geformten Sand-Stupas direkt am Strand, weshalb die Feierlichkeiten hier zu den beeindruckendsten der Ostküste zählen.

Die Künstler stellen unübersehbar unter Beweis, wie eng die Bevölkerung auch heute noch ihre althergebrachten Gebräuche zu pflegen vermag.