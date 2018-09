WASHINGTON (dpa) - Das Weiße Haus und die Regierung Nordkoreas bereiten ein zweites Spitzentreffen zwischen Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un vor. Das gab die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, am Montag in Washington bekannt. Zuvor hatte Trump einen Brief Kims erhalten. Auch dieser befasse sich mit einem möglichen zweiten Gipfel, sagte Sanders.

Kim und Trump waren am 12. Juni in Singapur erstmals zu einem historischen Gipfel zusammengekommen. Die dort im Grundsatz vereinbarte atomare Abrüstung in Nordkorea ist nach Experteneinschätzung jedoch bisher nicht eingetreten. Zuletzt hatte Trump die Führung in Nordkorea dafür gelobt, dass bei einer Militärparade in Pjöngjang keine Interkontinentalraketen gezeigt wurden.