„Sandbox“ jetzt für vier Ziele in Thailand verfügbar

Von: Björn Jahner | 14.01.22

Beach-Feeling in der Sandbox. Foto: upslim/Adobe Stock

BANGKOK: Auch wenn Thailand keine neuen Anträge mehr für das „Test & Go“-Modell entgegennimmt, das bisher vollständig geimpften Touristen die Einreise ins Königreich ohne Quarantäne ermöglichte, steht einem Urlaub im „Land des Lächelns“ dank der „Sandbox“-Regelung dennoch nichts im Wege. Neben Phuket wurde das Modell nun um die beliebten Badereiseziele Koh Samui, Koh Phangan, Koh Tao, Krabi und Phang-nga erweitert.

Neben Phuket können ausländische Besucher jetzt auch einen „Sandbox“-Aufenthalt in Krabi und Phang-nga sowie auf Koh Samui, Koh Phangan und Koh Tao verbringen. Foto: agacat / Adobe Stock

Seit dem 11. Januar 2022 können vollständig geimpfte internationale Reisende im Rahmen des „Sandbox“-Programms neben Phuket nun auch über Krabi, Phang-Nga und Surat Thani (Koh Samui, Koh Pha-ngan und Koh Tao) nach Thailand einreisen.

Teilnahmeberechtigte Reisende:

• Thailändische Staatsbürger.

• Ausländische Reisende, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Diplomaten, Gäste der Regierung, Inhaber einer thailändischen Arbeitserlaubnis, Studenten und ihre Familien sowie Patienten, die eine medizinische Behandlung benötigen.

Landung in der „Phuket Sandbox“. Die Einreiseorte für die neuen Ziele werden zeitnah bekanntgegeben. Foto: iamdoctoregg / Adobe Stock

Berechtigte Länder:

• Alle Länder/Gebiete.

Einreiseorte:

• Auf dem Luftweg über den internationalen Flughafen Phuket.

• Zur Drucklegung der vorliegenden Ausgabe (10. Januar 2022) waren noch keine Informationen zu den Einreiseorten für die „Sandbox“-Programme in Krabi, Phang-Nga und Surat Thani (Koh Samui, Koh Pha-ngan und Koh Tao) erhältlich. Wir werden unsere Leserschaft auf dem Laufenden halten, sobald die offiziellen Informationen verfügbar sind.

• Die Einreise ist auch auf dem Wasserweg möglich, vorausgesetzt, alle Personen an Bord der Schiffe erfüllen die Impf-, Test- und Einreisebestimmungen. Wir werden unsere Leserschaft auf dem Laufenden halten, sobald die offiziellen Informationen verfügbar sind.

Für Reisende, die einen Strandurlaub in Thailand planen, stehen vier reizvolle Sandbox-Destinationen zur Auswahl. Foto: Netfalls / Adeobe Stock

Zulässige „Sandbox“-Ziele:

• Krabi, Phang-Nga, Phuket, Surat Thani (Koh Samui, Koh Pha-ngan, und Koh Tao).

Anforderungen vor der Einreise:

• Online-Beantragung des Thailand Pass unter https://tp.consular.go.th.

• Ein ärztliches Attest mit einem RT-PCR-Laborergebnis mit negativem Befund, das nicht länger als 72 Stunden vor der Ankunft in Thailand ausgestellt wurde.

• Reisende unter 6 Jahren, die in Begleitung ihrer Eltern reisen, müssen vor Reiseantritt keinen RT-PCR-Test absolvieren, sondern können sich bei der Einreise ins Königreich einem Speicheltest unterziehen.

• Bei der Einreise auf dem Wasserweg müssen alle Personen an Bord der Schiffe ein ärztliches Attest mit einem RT-PCR-Laborergebnis mit negativem Befund vorlegen, das nicht länger als 72 Stunden vor der Ankunft in Thailand ausgestellt wurde. Alle an Bord befindlichen Personen, bei denen innerhalb eines Zeitraums von 14 bis 90 Tagen eine Covid-19-Infektion festgestellt wurde, müssen eine ärztliche Bescheinigung über die Genesung vorlegen. Wir werden unsere Leserschaft auf dem Laufenden halten, sobald die offiziellen Informationen verfügbar sind.

In der „Sandbox“ dürfen sich die Reisenden frei bewegen und an Aktivitäten teilnehmen, z.B. Schnorcheln. Foto: Mirko Vitali / Adobe Stock

• Eine Krankenversicherung mit einer Deckungssumme von mindestens 50.000 US-Dollar. Thais und ausländische Staatsangehörige mit einer thailändischen Arbeitsgenehmigung, die unter die thailändische Krankenversicherung fallen, sind von dieser Anforderung ausgenommen.

• Eine bestätigte Buchung einer SHA+-Unterkunft für mindestens 7-Nächte in Krabi, Phang-Nga, Phuket oder Surat Thani (Koh Samui).

• Teilnehmer des „Sandbox“-Programms auf Koh Phangan oder Koh Tao benötigen eine Buchungsbestätigung für eine SHA+-Unterkunft (mind. 1 Nacht) auf Koh Samui für die erste Nacht ihres Aufenthaltes, in der sie auf ihr RT-PCR-Testergebnis warten. Bei negativem Befund dürfen sie ihre Reise nach Koh Phangan oder Koh Tao fortsetzen.

• Eine bestätigte Zahlung für 2 RT-PCR-Tests:

⇒ Krabi: Wir werden unsere Leserschaft auf dem Laufenden halten, sobald die offiziellen Informationen verfügbar sind.

⇒ Phang-Nga und Phuket: Reisende können die 2 obligatorischen RT-PCR-Tests über www.thailandpsas.com reservieren und im Voraus bezahlen (2.100 Baht/ Test oder 4.200 Baht/ 2 Tests).

⇒ Surat Thani (Koh Samui, Koh Phangan, und Koh Tao): Reisende können die 2 obliga­torischen RT-PCR-Tests bei der Buchung und Vorauszahlung der SHA+-Unterkunft per Vorkasse buchen (2.200 Baht/ Test oder 4.400 Baht/ 2 Tests).

Die Taucherinsel Koh Tao bietet viele sportliche Aktivitäten. Der Panoramablick vom „View Point“ ist wunderschön. Foto: Igor Tichonow

• Eine Covid-19-Impfbe­scheinigung/ Nachweis über Genesung.

⇒ Alle Personen ab 18 Jahren müssen mindestens 14 Tage vor der Einreise nach Thailand mit einem zugelassenen Covid-19-Impfstoff vollständig geimpft sein.

⇒ Reisende im Alter von 12 bis 17 Jahren, die ohne Begleitung nach Thailand reisen, müssen mit mindestens einer Dosis eines zugelassenen Impfstoffs geimpft sein. Wenn sie in Begleitung ihrer Eltern reisen, sind sie von der Impfpflicht ausgenommen.

⇒ Reisende im Alter von 6 bis 11 Jahren, die in Begleitung ihrer Eltern reisen, sind von der Impfpflicht befreit.

⇒ Bei der Einreise auf dem Wasserweg müssen alle Personen an Bord vollständig geimpft sein. Davon ausgenommen sind Reisende unter 18 Jahren, die in Begleitung ihrer Eltern oder Erziehungsberechtigten reisen. Wir werden unsere Leserschaft auf dem Laufenden halten, sobald die offiziellen Informationen verfügbar sind.

⇒ Reisende, die wegen einer Covid-19-Infektion in medizinischer Behandlung waren und genesen sind und Reisende, die nach der Infektion mindestens eine Dosis eines zugelassenen Impfstoffs erhalten haben, müssen eine Covid-19-Genesungsbescheinigung vorlegen.

In allen Zielen gelten die obligatorischen Corona-Regeln. Dazu gehören Abstandshaltung und Maskenpflicht. Foto: Aleksandr Lavrinenko / Adobe Stock

• Alle Reisenden müssen sich am Abflugort, d. h. am Check-in-Schalter der Fluggesellschaft, einer Ausreisekontrolle unterziehen und dem Kontrollbeamten die erforderlichen Dokumente vorlegen.

Anforderungen bei der Ankunft/ während des Aufenthaltes:

• Formulare für „Sandbox“-Reisende:

⇒ Reisende müssen das TM6-Einwanderungsformular ausfüllen (während des Fluges).

⇒ Bei der Ankunft am Flughafen müssen die Reisenden das Quarantäneformular ausfüllen und unterschreiben, bevor sie sich zur Gesundheitskontrolle begeben. Kinder unter 12 Jahren können das gleiche Formular wie ihre Eltern/ Erziehungsberechtigten verwenden. Dieser Schritt soll in Zukunft während des Fluges durchgeführt werden.

Mit Krabi präsentiert sich ein weiteres beliebtes Urlaubsziel als „Sandbox“. Im Bild die „James Bond Island“. Foto: day2505 / Adobe Stock

⇒ Legen Sie den Beamten der Seuchenschutzkontrolle (Communicable Disease Control) die erforderlichen Dokumente vor, einschließlich des „Thailand Pass“ mit Ankunftsdatum und das RT-PCR-Testergebnis.

⇒ Wenn alle Dokumente in Ordnung sind, versehen die Beamten das Quarantäneformular mit dem offiziellen Siegel der thailändischen Seuchenschutzbehörde und erteilen den Reisenden die Anweisung, sich entweder einer Quarantäne im AQ-Hotel oder einem „Sandbox“-Aufenthalt sowie zwei RT-PCR-Tests zu unterziehen.

⇒ Die Reisenden erhalten eine Kopie des behördlich genehmigten Quarantäneformulars zusammen mit einem QR-Code, der auf die beiden obligatorischen RT-PCR-Tests hinweist, die von den Reisenden vor der Beantragung des „Thailand Pass“ per Vorkasse bezahlt wurden.

Kinder im Alter von 6 und 11 Jahren, die in Begleitung ihrer Eltern reisen, sind von der Impfpflicht befreit. Foto: Svetlaya / Adobe Stock

⇒ Die Reisenden können dann zur Einwanderungsbehörde gehen. Neben den Einreiseformularen muss den Beamten der Einwanderungsbehörde auch eine Kopie des zuvor behördlich genehmigten Quarantäneformulars und des Reisepasses zur Kontrolle vorgelegt werden.

⇒ Sind alle Dokumente in Ordnung ist, können die Reisenden ihrem im Voraus gebuchten Transfer zum reservierten AQ-Hotel reisen.

⇒ Bei der Ankunft im Hotel müssen die Reisenden dem Hotelpersonal ihre Kopie des Quarantäneformulars vorlegen. Die Daten der Reisenden werden dann im COSTE-System registriert. Anschließend müssen sich die Reisenden dem ersten RT-PCR-Test unterziehen (außer denjenigen, die den Test bereits vor ihrer Ankunft im Hotel in einem von der Regierung benannten Krankenhaus/ Laborzentrum durchgeführt haben).

Das größte Angebot an Aktivitäten bietet Thailands größte Insel Phuket. Im Bild der berühmte „Big Buddha“. Foto: Narong Niemhom / Adobe Stock

⇒ Bei einem negativen RT-PCR-Testergebnis dürfen die Reisenden sich während ihres mindestens siebentägigen Aufenthaltes frei in der „Sandbox“ bewegen, sie müssen jedoch jeden Abend in ihre vorab gebuchte SHA+-Unterkunft zurückkehren. Es ist ihnen nicht gestattet, an anderen Orten zu übernachten.

⇒ Bei einem positiven Covid-19-Testergebnis werden die Reisenden an eine Gesundheitseinrichtung für den Erhalt einer angemessenen medizinischen Behandlung überwiesen, deren Kosten von der vor Reiseantritt abgeschlossenen Krankenversicherung oder der gesetzlichen thailändischen Krankenversicherung für Thais und ausländische Staatsangehörige mit einer thailändischen Arbeitsgenehmigung, die unter die gesetzliche Krankenversicherung fallen, getragen werden.

⇒ Am 5. oder 6. Tag müssen sich die Reisenden in ein von der Regierung zugewiesenes Krankenhaus/ Testzentrum zur Durchführung des zweiten RT-PCR-Tests begeben (muss von den Reisenden vor der Beantragung des „Thailand Pass“ per Vorkasse bezahlt werden).

⇒ Die Reisenden geben ihre Kopie des genehmigten Quarantäneformulars bzw. die im Voraus bezahlte RT-PCR-Testnummer in dem jeweiligen Krankenhaus/ Testzentrum als Referenz ab.

Koh Phangan in der Provinz Surat Thani ist mit traumhaften Stränden gesegnet, perfekt für einen Badeurlaub. Foto: sitriel / Adobe Stock

Erläuterungen:

• Reisenden mit einem negativen Testergebnis dürfen sich während ihres mindes­tens siebentägigen Aufenthaltes frei in der jeweiligen „Sandbox“bewegen, sie müssen jedoch jeden Abend in ihre im Voraus gebuchte SHA+-Unterkunft zurückkehren. Es ist ihnen nicht gestattet, an anderen Orten zu übernachten.

• Die Reisenden müssen mindestens die ersten 7 Nächte in einer „Sandbox“ bleiben, bevor sie ihre Reise zu anderen Zielen in Thailand fortsetzen dürfen. Bei einem Aufenthalt von weniger als 7 Nächten muss der Reisende Thailand auf direktem Weg in ein anderes Land verlassen.

• Alle Reisenden müssen die „MorChana“-App herunterladen, installieren und sie jederzeit für die Covid-19-Präventivmaßnahmen einschalten sowie das RT-PCR-Ergebnis an Tag 5 bis 6 in der App aufzeichnen.

Phuket Town ist ein Hotspot für Street-Art und Street-Food. In der sino-portugiesischen Altstadt gibt es viel zu sehen.

Richtlinien für die inländische/ internationale Weiter- und Ausreise:

• Bei der Ausreise in ein anderes Land sind die Reisenden selbst oder ihre Organisationen dafür verantwortlich, dass sie unabhängig vom Abreiseort die Anforderungen des jeweiligen Ziellandes erfüllen.

• Bei der inländischen Weiterreise genießen Reisende nach Abschluss des obligatorischen 7-tägigen Aufenthalts in der „Sandbox“ in ganz Thailand Reisefreiheit.

Bitte beachten Sie, dass diese Informationen nur als Referenz dienen und ohne vorherige Ankündigung geändert werden können. Empfehlenswert ist, sich regelmäßig auf der Webseite der Thailändischen Tourismusbehörde (TAT) unter www.tatnews.org über die aktuellen Bestimmungen zu informieren, da sich die Situation sehr schnell ändern kann.