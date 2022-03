PHUKET: Nach Angaben der thailändischen Tourismusbehörde (TAT) hat die Sandbox auf Phuket seit ihrem Start am 1. Juli letzten Jahres mehr als 50 Milliarden Baht an touristischen Einnahmen generiert.

Nanthasiri Ronnasiri, Direktorin des TAT-Büros in Phuket, sagte gegenüber der Presse, dass in den letzten acht Monaten mehr als 400.000 ausländische Touristen in die Inselprovinz gereist seien.

Vor dem Covid-19-Ausbruch im letzten Sommer waren 140.000 Hotelzimmer verfügbar. Seit Juli wurden etwa 70.000 Zimmer von Menschen aus Übersee reserviert, informierte sie. Früher blieben die Touristen durchschnittlich 12 Nächte in Phuket, bevor sie in andere Provinzen weiterreisten, aber „jetzt bleiben sie durchschnittlich neun Nächte“, fügte Khun Nanthasiri hinzu.

„Die direkten touristischen Einnahmen belaufen sich auf etwa 21 Milliarden Baht. Die hohe Zahl der Ankünfte hat Arbeitsplätze geschaffen und den Menschen Basiseinkommen generiert“, sagte sie.

„Die Geschäfte sind auf allen Ebenen gut gelaufen, von den Verkäufern bis zu den Einwohnern. Dies hat der Wirtschaft von Phuket Einnahmen in Höhe von 51 Milliarden Baht beschert“, so Khun Nanthasiri.

Die TAT hat nach Aussage von Khun Nanthasiri auch den Inlandstourismus stärker in den Mittelpunkt gerückt und plant Roadshows in Udon Thani und in anderen Gebieten, in denen es überregionale Flüge nach Phuket gibt. Geplant sind zudem auch Roadshows in anderen Ländern, fügte Khun Nanthasiri hinzu.