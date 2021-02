SAMUT SAKHON: Ein Massentest von täglich 8.000 Menschen auf Covid-19 soll in der kommenden Woche darüber entscheiden, ob in der Provinz Samut Sakhon die strikten Beschränkungen gelockert werden können.

Laut Dr. Apisamai Srirangson, der stellvertretenden Sprecherin des staatlichen Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA), sollen Antikörpertests auch bei denen erfolgen, die zuvor negativ auf das Virus getestet wurden. Sollten diese Menschen Antikörper entwickelt haben, wird das CCSA die aktuellen Beschränkungen überprüfen und erwägen, einige von ihnen zu lockern.

Eine Änderung dr Covid-19-Teststrategie wurde beschlossen, nachdem in der Provinz, die das Epizentrum des neuen Virusausbruchs ist, mehr als 100.000 Fabrikarbeiter getestet wurden. Die Provinz nutzte die „seal and bubble"-Maßnahme, um die Ausbreitung von Infektionen unter Wanderarbeitern einzudämmen. Die „Seal"-Methode wird in Fabriken mit Unterkünften vor Ort angewendet. Bei dieser Methode ist es den Arbeitern nicht erlaubt, das Gelände zu verlassen. Die „Bubble"-Strategie wird bei Fabriken ohne Unterkünfte vor Ort angewendet. Bei dieser Strategie müssen die Arbeiter in ihren Schlafsälen bleiben. Arbeiter, die bei guter Gesundheit sind, werden von der allgemeinen Bevölkerung isoliert, um sicherzustellen, dass sich die Krankheit nicht ausbreitet.

Vom 26. Dezember letzten Jahres bis zum 8. Februar führten die Gesundheitsbehörden Covid-19-Tests an 1.048 von 1.880 Zielorten durch, darunter waren 97 große Fabriken mit jeweils über 500 Arbeitern. Samut Sakhon hat insgesamt 15.476 Infektionen und sechs Todesfälle registriert.

Behörden der Provinz Tak haben am Donnerstag eine Abriegelung einer Gemeinde im Bezirk Mae Sot bis zum 17. Februar angeordnet, nachdem dort neue Fälle bestätigt wurden. Sie ordneten auch die Schließung eines Lagerhauskomplexes am Moei-Fluss für sieben Tage an, nachdem 30 Personen, die in der Nähe leben und arbeiten, positiv auf Covid-19 getestet wurden.