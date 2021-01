Samut Sakhon erwartet weitere 800 Covid-Fälle

SAMUT SAKHON: Behörden haben am Montag Feldkrankenhäuser in der Küstenprovinz in Bereitschaft versetzt, um die erwarteten rund 800 neuen Covid-19-Fälle aufzunehmen. Die Gesundheitsdienste haben begonnen, in einer proaktiven Massenuntersuchung fünf Tage lang täglich bis zu 10.000 Menschen auf das Virus zu testen.

Die stellvertretende Sprecherin des staatlichen Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA), Dr. Apisamai Srirangsan, sagte auf einer Pressekonferenz, es gebe in Samut Sakhon jetzt 1.091 Betten in Feldkrankenhäusern und bis Freitag würden weitere 1.400 Betten zur Verfügung stehen. Sie appellierte an die privaten Krankenhäuser, sich an dem Massentest zu beteiligen, da sonst das Ziel von 10.000 pro Tag nicht erreicht werden könne.

Das Massenscreening wird sich auf Wanderarbeiter in Fabriken, Gemeinden und Wohnheimen in der Provinz konzentrieren. Die Zahl der Infektionen in der Provinz hat seit dem 17. Dezember 5.480 erreicht, von denen die meisten Wanderarbeiter sind. Die Infektionsrate unter den Ausländern liegt bei etwa 7 Prozent. Samut Sakhon ist Thailands aktueller Hotspot für Infektionen, da die schlechten Lebensbedingungen in den beengten Schlafsälen der Wanderarbeiter aus Myanmar ein ideales Umfeld für die Verbreitung des Virus schaffen. Schwere Fälle werden zur Behandlung in Hospitäler geschickt, während diejenigen mit leichten Symptomen oder die asymptomatischen Fälle in den Feldkrankenhäusern untergebracht werden.