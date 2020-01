Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 20.01.20

THAILAND: Der Fußball-Erstligist Samut Prakan City hat den Japaner Masatada Ishii als neuen Trainer verpflichtet.

Der 52-Jährige folgt seinem Landsmann Tetsuya Murayama. Masatada Ishii hat in Japan Kashima Antlers im Jahr 2015 zum Pokalsieg und ein Jahr später zur Meisterschaft geführt. Der neue Trainer will sein Team an die Tabellenspitze der Thai League I führen.