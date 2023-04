KOH SAMUI: Von Dienstag, 2. Mai bis Sonntag, 7. Mai findet auf Koh Samui wieder das „Samui Summer Jazz Festival“ statt:

An sechs Abenden gibt es in den besten Hotels und Beachclubs hochkarätigen Jazz mit Musikern aus Europa, den USA, Südamerika und Thailand.

Nachdem der Summer Jazz einige Jahre in eine Art Dornröschenschlaf gefallen war, wurde er im vergangenen Jahr wiederbelebt und war ein riesiger Erfolg!

Es wird auch dieses Jahr wieder großartig werden, zum ersten Mal wird auch eine deutsche Künstlerin dabei sein, die renommierte Saxophonis­tin Susanne Alt.

Die Hotels, in denen die Konzerte stattfinden, sind u.a. das W, das Six Senses Samui und das Centara Reserve sowie der Seen Beach Club.

Live auf der Bühne: Alexander Beets und Anna Serierse, Lucas Santana, Samui Jazz Brothers, Sven Rozier Quintet, Lizzy Ossevoort, Baer Traa Quintet, Koh Mr. Saxman, Pui Duangpon und viele andere.

Tickets sind für 1.000 Baht (inkl. Begrüßungsdrink) und 2.500 Baht (inkl. Begrüßungsgetränk und Dinner) pro Konzertabend erhältlich. Infos und Tickets bei Samui Summer Jazz.