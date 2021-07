Tourismusminister Phiphat Ratchakitprakan (l.) begrüßte mit Beamten der Tourism Authority of Thailand die ersten Ankömmlinge auf Koh Samui. Foto: Tourism Authority Of Thailand

KOH SAMUI: Nicht Touristen, sondern Reisejournalisten verließen am Donnerstag um 11.35 Uhr die Maschine der Bangkok Airways, die im Rahmen des Samui-Plus-Modells Ausländer auf die Ferieninsel brachte. Das Programm wurde gegen 18.00 Uhr unter dem Vorsitz von Premierminister Prayut Chan-o-cha eröffnet, der jedoch nur per Video-Konferenz teilnahm.

Samui ist die zweite Touristeninsel, die sich für geimpfte ausländische Urlauber öffnet, nachdem Phuket seit dem 1. Juli ausländische Reisende empfängt. Bangkok Airways wird drei Flüge pro Tag von Bangkok nach Samui anbieten - obwohl bisher nur 80 Ausländer Plätze bis Oktober gebucht haben.

Im Rahmen des Samui-Plus-Modells werden Ausländer für sieben Tage in einem Samui Extra Plus-Hotel zur staatlichen alternativen Quarantäne untergebracht. Während sie sich in den ersten drei Tagen nur auf dem Hotelgelände aufhalten dürfen, können sie vom vierten bis siebten Tag Ausflüge auf ausgewiesenen Routen unternehmen. Danach können sie in SHA+-Hotels auf Koh Samui, Koh Phangan oder Koh Tao übernachten. Die Weiterreise in andere Provinzen des Landes wird ihnen erst ab Tag 15 und nach drei negativen Covid-19-Tests gewährt (7 Tage Koh Samui + 7 Tage Koh Samui und/ oder Koh Phangan und/ oder Koh Tao).

Alle Einzelheiten zum Samui-Plus-Programm erfahren Sie auf der Webseite der Tourism Authority of Thailand.