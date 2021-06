KOH SAMUI: Die drei Inseln Koh Samui, Koh Phangan und Koh Tao sollen sich nach einem Vorschlag des Tourismus- und Sportministers Phiphat Ratchakitprakarn ab dem 1. August für geimpfte ausländische Urlauber öffnen, die ihre erste Woche auf der Ferieninsel Phuket verbracht haben.

Der Minister will jetzt die Zustimmung des Kabinetts und des staatlichen Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) einholen. Der Plan sieht vor, dass Ausländer die erste Woche in Phuket urlauben und dann von dort zur Koh Samui fliegen. Mit Fähren geht es dann weiter zu den Inseln Phangan und Tao. Es sind Verhandlungen mit der Bangkok Airways erforderlich, damit die Airline Touristen von Phuket zur Koh Samui fliegt.