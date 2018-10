Samstag beginnt die kalte Jahreszeit

THAILAND: Der kommende Samstag ist laut der nationalen Wetterbehörde der offizielle Beginn der kalten Jahreszeit.

In den nächsten vier Monaten werden die niedrigsten Temperaturen ab Mitte Dezember und im Januar gemessen, vor allem im Norden und Nordosten des Landes. In den Provinzen Chiang Rai, Tak, Phayao, Nan, Loei, Sakon Nakhon und Nakhon Phanom können die Temperaturen unter 8 Grad fallen, also Zeit, seinen Pullover bereitzulegen. Die Hauptstadt Bangkok und Zentralthailand werden sich mit durchschnittlichen Tiefstständen von etwa 20 Grad weniger stark abkühlen. Der Süden hingegen wird aufgrund der anhaltenden Monsunsaison nicht viel von der kühlen Welle abbekommen. Für die Provinzen am Golf von Thailand sagen Meteorologen sintflutartige Regenfälle und Überschwemmungen voraus, für die Region an der Andamanensee kältere, trockenere Luft mit starken Winden und Waldbrandgefahr.