Von: Redaktion DER FARANG | 15.02.20

KRABI: Wegen versuchten Mordes an einen Norweger hat die Polizei einen 22-jährigen Thai verhaftet.

Er hatte am 2. Februar nachts den Urlauber mit seinem Samlor vom Strand Ao Nang zu dessen Hotel gebracht. Dort angelangt, sollte der Norweger für die kurze Fahrt 200 Baht bezahlen. Das war dem Ausländer zu viel. Es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung, in dessen Verlauf der Thai mit einem Messer auf den Fahrgast einstieß. Der Tourist wehrte sich und wurde am Arm verletzt. Künftig sollen Samlor-Fahrer auf Drogen getestet und Polizeipatrouillen auf der Strandstraße erhöht werden. Samlor-Fahrer beschuldigen nach Medienberichten Ausländer, Drogen zu konsumieren und sich dann nicht beherrschen zu können.