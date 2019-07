Salzburger Festspiele: Opernprogramm beginnt mit Mozarts «Idomeneo»

Written by: Redaktion DER FARANG | 27/07/2019

SALZBURG (dpa) - Heut beginnt bei den Salzburger Festspielen der diesjährige Reigen von fünf Musiktheaterpremieren. Eröffnet wird das Opernprogramm mit einer Neuinszenierung von Wolfgang Amadeus Mozarts Jugendwerk «Idomeneo» in der Regie von Peter Sellars.

An diesem Samstag (27.7.) beginnt bei den Salzburger Festspielen der diesjährige Reigen von fünf Musiktheaterpremieren. Eröffnet wird das Opernprogramm mit einer Neuinszenierung von Wolfgang Amadeus Mozarts Jugendwerk «Idomeneo» in der Regie von Peter Sellars. Der US-Regisseur hatte vor zwei Jahren in Salzburg mit seiner Interpretation der Mozart-Oper «La clemenza die Tito» als Vision von Gerechtigkeit und Versöhnung vor dem Hintergrund der Flüchtlingskrise für Furore gesorgt. Die musikalische Leitung liegt in den Händen des Dirigenten Teodor Currentzis.

Am Samstagvormittag hält Sellars, der als ausgesprochen politischer Künstler gilt, auch die Eröffnungsrede der Salzburger Festspiele 2019. Darin beschäftigt er sich laut Titel seiner Ansprache mit «Bedeutung und Dringlichkeit einer ‚ökologischen Zivilisation‘ für die nächste Generation».