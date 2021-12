Sakaeo erhöht Grenzsicherheit wegen Omikron

Foto: The Nation

SAKAEO: Die Behörden der Provinz Sakaeo im Osten des Landes wurden zur Erhöhung der Sicherheitsmaßnahmen entlang der Grenze zu Kambodscha abgewiesen, nachdem Thailands Nachbarland Anfang der Woche den ersten Fall der Covid-19-Variante Omikron gemeldet hatte, teilte Provinzgouverneur Parinya Phothisat am Donnerstag der Presse mit.

Die kambodschanische Tageszeitung „Khmer Times“ berichtete am Mittwoch, dass Thailands Nachbarland seinen ersten Omikron-Fall bei einer 23-jährigen einheimischen Frau festgestellt hat, die von einem Arbeitsaufenthalt in Ghana zurückkehrt war.

„Die Grenze zwischen Sakaeo und Kambodscha ist derzeit noch nicht für die Öffentlichkeit geöffnet. Personen aus Kambodscha, die über die Grenzübergänge nach Thailand einreisen wollen, müssen sich einer 14-tägigen Quarantäne unterziehen, ohne Ausnahme“, sagte Khun Parinya. „Danach müssen sie sich einem RT-PCR-Test unterziehen, der weitere zwei bis drei Tage in Anspruch nimmt, aber ein genaueres Ergebnis liefert als ein Antigen-Testkit (ATK).“

Khun Parinya fügte hinzu, dass er Polizeibeamte und Grenzsoldaten in der Provinz angewiesen hat, Kontrollpunkte auf allen Routen einzurichten, die kambodschanische Migranten nutzen könnten, um nach Thailand zu gelangen, insbesondere auf den Routen, die in die inneren Provinzen führen.

Der Armeechef General Chalermpol Srisawat teilte am Freitag mit, er habe seinen Stellvertreter beauftragt, am Sonntag (19. Dezember) nach Sakaeo zu reisen, um die Grenzsicherheit zu überwachen und den Schmuggel illegaler Wanderarbeiter über die Grenze im Bezirk Khok Soong zu verhindern, wo in den vergangenen Monaten mehrere Fälle illegaler Einreise gemeldet wurden.