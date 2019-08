Von: Björn Jahner | 23.08.19

PATTAYA: Die GSF Sport Co., Ltd. mit Sitz in Pattaya hat in ausgewählten Filialen von Adidas und Puma den Saisonausverkauf unter dem Motto „2 für 1“ eröffnet.

Wer ein Produkt kauft, erhält ein zweites gratis dazu! Die Aktion gilt nur in nachfolgenden Filialen: Adidas & Puma Outlets Stores, Naklua Road, Pattaya; Adidas & Puma Outlet Stores, The Mixt, Chatuchak Market, Bangkok; Central Village, Suvarnabhumi Airport, Bangkok; The Mall Korat.



Infos: www.gsf-sportfashion.com.