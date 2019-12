Sahel-Staaten bitten UN um stärkeres Mandat für Mission in Mali

NIAMEY (dpa) - Die vom Terror bedrohten Sahel-Staaten haben von den Vereinten Nationen ein stärkeres Mandat für die Friedensmission in Mali gefordert.



Die UN-Mission (Minusma), an der sich bis zu 1.100 Bundeswehrsoldaten beteiligen, ist seit 2013 in dem westafrikanischen Land aktiv. Sie soll Mali, wo etliche Terrorgruppen operieren, stabilisieren. Man bitte den UN-Sicherheitsrat, das Mandat der Mission zu stärken, hieß es in einer Mitteilung nach einem Gipfel der G5-Länder in Nigers Hauptstadt Niamey am Sonntag.

Zur G5-Gruppe gehören außer Mali noch der Niger, Burkina Faso, Mauretanien und der Tschad. Sie bauen derzeit eine Militärtruppe zur Terror- und Schleuserbekämpfung in der Sahelzone auf. In den Ländern der Sahelzone - einem Gebiet, das sich südlich der Sahara vom Atlantik bis zum Roten Meer erstreckt - sind etliche bewaffnete Gruppen aktiv, einige haben den Terrororganisationen Islamischer Staat (IS) oder Al-Kaida die Treue geschworen.

In ihrer Mitteilung bekräftigten die Staats- und Regierungschefs ihre Bitte an den UN-Sicherheitsrat, diese Truppe unter Kapitel 7 der UN-Charta zu stellen. Das Kapitel soll greifen, wenn die UN Weltfrieden und internationale Sicherheit bedroht sehen. Somit hätte die G5-Truppe ein explizites Mandat des UN-Sicherheitsrates.

Immer wieder kommt es in Ländern der Sahelzone zu blutigen Anschlägen gegen Sicherheitskräfte und Zivilisten. Erst vergangene Woche wurden bei einem Angriff auf ein Militärcamp in Inates in Niger mehr als 70 Menschen getötet. Ein Ableger des IS beanspruchte die Tat für sich.