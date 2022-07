Von: Björn Jahner | 16.07.22

PATTAYA: Am Sonntag (17. Juli 2022) wird es exotisch und wild am Strand, wenn unter dem Motto „Feier wie ein Tier“ die „Safari“ Edition der beliebten Partyreihe „We Love Sunset Sundays“ an Pattayas Wongamat Beach veranstaltet wird.

Die besten DJs und Produzenten der elektronischen Musikszene Pattayas geben sich in der schönsten Strandlocation des Wongamat Beach in Pattayas Norden ihr Stelldichein und sorgen mit Deep House- und Techno-Sounds für Ibiza-Stimmung und Barfuß-Tanzvergnügen.

Foto: Jahner

Mit pumpenden Sounds erweisen sich die Ocean Beats-DJs der Mixx Discotheque Pattaya Eddie Pay & Matthew White (Pay & White) als die Regenzeitgötter und laden mit wöchentlich wechselnder Unterstützung von DJ Myles, TOTO, PatriZe (AH Digital – Proton Radio), Richard Grey, Wesley Hypes und Chompoo zum (Regen)Tanz-Vergnügen am Strand ein.

Sonntag, 17. Juli 2022 ab 17.00 Uhr @ Bamboo Beach Pattaya (Karte) – umsonst und draußen am Strand. See you!