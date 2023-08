LAEM CHABANG: Am Dienstag (29. August 2023) veröffentlichte das Ministerium für öffentliche Gesundheit eine dringende Warnung an die Beschäftigten des Tiefseehafens Laem Chabang in der Provinz Chonburi und die Anwohner, Schutzmasken zu tragen, nachdem am Morgen Chemikalien im Hafen in Brand geraten waren.

Dr. Opas Karnkawinpong, Staatssekretär im Ministerium, informierte die Presse, dass ein 9-Tonnen-Container mit gefährlichen Säurechemikalien am Dienstag um 10.00 Uhr in Brand geraten war.

Der Container stand auf dem Gelände des Tiefseehafens von Laem Chabang im Tambon Thung Sukla im Bezirk Si Racha und diente der Lagerung gefährlicher Güter der JWD Company.

Dr. Opas sagte, dass er vom Gesundheitsinspektor von Chonburi, Suthep Phetmak, erfahren habe, dass der Container 378 Kisten mit organischen Peroxiden, d.h. säurehaltigen Chemikalien, enthielt. Jede Kiste wog 18 Kilogramm.

Nach Angaben von Dr. Opas verbreitete das Feuer einen starken Geruch in der weiten Umgebung des Hafens, obwohl die Feuerwehr den Brand löschen konnte.

183 Arbeiter vor Ort wurden evakuiert, sechs von ihnen litten unter Atembeschwerden. Sie wurden nach der Erstversorgung in ein nahe gelegenes Privatkrankenhaus gebracht, so Dr. Opas.

Die Beamten überprüften auch 54 Arbeiter im Kontrollturm und 23 weitere auf dem Parkplatz von Toyota Motors Thailand, aber es gab keine Fälle von Atembeschwerden.

Beamte wurden auch in die Gemeinden im Umkreis von fünf Kilometern um das Feuer geschickt, aber bisher ist niemand erkrankt.

Die Gesundheitsbeamten forderten die Anwohner über die Lautsprecheranlage der Gemeinden auf, beim Verlassen des Hauses stets Masken zu tragen.

Den Anwohnern wurde geraten, bei Atembeschwerden sofort die Gemeindevorsteher oder freiwillige Gesundheitshelfer zu benachrichtigen, damit sie unverzüglich in das Krankenhaus von Laem Chabang gebracht werden können.