Sänger Gunther Emmerlich gestorben

Von: Redaktion (dpa) | 20.12.23 | Aktualisiert um: 15:40

Gunther Emmerlich, German singer, in Dresden. Photo: epa/SEBASTIAN KAHNERT

DRESDEN: Der Sänger und Entertainer Gunther Emmerlich ist tot.

Er starb überraschend am Dienstag im Alter von 79 Jahren zu Hause an Herzversagen, wie sein Management am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Zuerst hatte der MDR berichtet.