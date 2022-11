BANGKOK: In Bangkok wurden drei Teenager entführt, gefoltert und mit vorgehaltener Waffe von einer sadistischen Jugendbande in einem Haus in der Hua-Mark-Gegend zu schwulem Sex gegen ihren Willen gezwungen.

Alle Opfer erlitten Verbrennungen an ihren Genitalien, mussten Urin trinken, Oralsex praktizieren und gegeneinander kämpfen. Nur ein Täter wurde bisher von der Polizei verhaftet.

Die drei Jungen, der 17-jährige Oat, der 17-jährige Sub und der 18-jährige Fluke, erstatteten Anzeige bei der Polizei, nachdem sie zwischen dem 27. und 19. Oktober drei Tage lang der Inhaftierung und Folterung durch 17 Teenager im Alter von 17 bis 19 Jahren entkommen waren.

Oat sagte, er habe früher am Minburi Polytechnic Technological College studiert, dann aber abgebrochen. Er glaubt, dass es sich bei den Entführern um Studenten eines anderen Polytechnikums handelte.

Oat erzählte, dass er in der Nacht des 27. Oktober von zwei Teenagern namens Tle und Gift entführt wurde. Die beiden brachten Oat in ein Haus in der Soi Ramkanhaeng 63, wo mehr als 10 andere Jugendliche versammelt waren.

Oat sagte, einer aus der Gruppe habe sein Telefon benutzt. Dann habe er zwei seiner Freunde, Sub und Fluke, kontaktiert und sie in das Haus gelockt. Über drei Tage hinweg wurden sie von den anderen wiederholt angegriffen und gefoltert. Die Gruppe nahm Videos von ihren sadistischen Handlungen auf. Die Entführer bedrohten ihre Gefangenen mit Schusswaffen und zwangen sie, jeden ihrer Befehle zu befolgen. Andernfalls drohten sie ihnen mit der Veröffentlichung der Videos in sozialen Netzwerken.

Unter Gewaltandrohung mussten die Opfer Zigarettenstummel essen, Urin trinken, Oralsex praktizieren sowie sich gegenseitig küssen und schlagen. Ein weiblicher Teenager aus der Gruppe verbrannte die Schamhaare der Jungen und versengte ihre Penisse mit einem Feuerzeug. Sie drückte auch brennende Zigaretten auf ihren Zungen aus.

Oat enthüllte, dass es in dem Haus viele Waffen gab und sagte, dass der Eigentümer des Hauses, der Vater eines Gruppenmitglieds, von der Tortur gewusst, aber nichts unternommen habe, um die Taten seines Sohnes zu stoppen. Die Mutter von Oat sagte gegenüber Channel 3, sie habe Angst vor Konsequenzen, da einer der Elternteile in der Gegend berüchtigt sei.

Die Opfer wandten sich an den prominenten Anwalt Ronnarong Kaewphet, der ihnen bei ihrem Fall helfen sollte. Ronnarong sagte, dass der Jugendbande eine Reihe von Anklagen drohen, darunter versuchter Mord, Freiheitsberaubung, unerlaubter Gebrauch von Schusswaffen und unerlaubter Besitz von Schusswaffen.

Nur ein Junge, der 18-jährige Thanapon, wurde gestern festgenommen, die übrigen Verdächtigen sind noch auf der Flucht.

Thanapon wurde beschuldigt, andere körperlich angegriffen, gefangen gehalten und erpresst zu haben, gegen den Willen der Person etwas zu tun oder zu lassen. Er hat alle Vorwürfe bestritten und sitzt nun im Untersuchungsgefängnis von Bangkok ein.