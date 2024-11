Sachkundige: Breivik ist nicht psychisch krank

Anders Behring Breivik kommt zum ersten Tag seiner zweiten Bewährungsanhörung in der Ringerike, Tyristrand, an. Foto: epa/Beate Oma Dahle

OSLO: Erneut lässt der verurteilte Utøya-Attentäter Anders Behring Breivik prüfen, ob er vorzeitig aus der Haft entlassen werden kann. Neue Sachkundige haben ihn vor der Verhandlung näher untersucht.

Der norwegische Rechtsterrorist Anders Behring Breivik leidet nach Angaben von Experten nicht an einer psychischen Erkrankung. In einem neuen Gutachten machten zwei Sachkundige nach Angaben der Nachrichtenagentur NTB fest, dass der 45-Jährige weder als krank noch als psychotisch oder psychisch krank betrachtet werde.

Der Psychologe Kåre Nonstad und die Psychiaterin Pia Jorde Løvgren sind der Ansicht, dass Breivik die Terroranschläge in Oslo und auf der Insel Utøya am 22. Juli 2011 mit insgesamt 77 Toten aufgrund seiner politischen Radikalisierung verübt habe, er aber auch narzisstische Züge aufweise. Das berichteten die beiden nach NTB-Angaben am zweiten Tag einer Gerichtsverhandlung im Gefängnis Ringerike, wo Breivik seit Dienstag prüfen lässt, ob er vorzeitig auf Bewährung aus der Haft entlassen werden kann. Die Verhandlung geht noch bis Donnerstag, mit einem Urteil wird erst zu einem späteren Zeitpunkt gerechnet. Breiviks Chancen auf eine Freilassung sind gering.

Der mehr als 100 Seiten lange Bericht von Løvgren und Nonstad stellt die erste neue Einschätzung Breiviks seit seiner Verurteilung im Jahr 2012 dar. Zur psychischen Gesundheit des Utøya-Attentäters hat es in der Vergangenheit unterschiedliche Diagnosen gegeben, zu seiner Zurechnungsfähigkeit waren immer wieder Fragen aufgetaucht. Die neu mit dem Fall befassten Experten glauben jedoch nicht, dass es eine Grundlage dafür gibt, den 45-Jährigen als unzurechnungsfähig einzustufen.