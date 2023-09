«Sacco und Vanzetti»-Regisseur Giuliano Montaldo gestorben

Von: Redaktion (dpa) | 06.09.23

ROM: Im Alter von 93 Jahren ist der italienische Regisseur Giuliano Montaldo gestorben. Montaldo, der 1930 in der Hafenstadt Genua geboren wurde, starb nach Angaben der Familie vom Mittwoch in seinem Haus in Rom. Im Lauf seiner Karriere drehte er mehr als 20 Filme, darunter den Klassiker «Sacco und Vanzetti» aus dem Jahr 1971 über zwei italienische Einwanderer in den USA, die nach einem Schauprozess 1927 hingerichtet wurden. Die Musik schrieb damals Ennio Morricone, den Titelsong sang Joan Baez.

Seine Karriere hatte er in den 1950er Jahren als Schauspieler begonnen. Als Regisseur war er mit Filmen wie «Gott mit uns» oder «Brille mit Goldrand» später immer wieder bei den großen Film-Festspielen in Cannes, Venedig oder Berlin präsent.

Montaldo schrieb auch mehrere Drehbücher. In den 1980er Jahren hatte er internationalen Erfolg mit einer Fernsehserie über den Weltreisenden Marco Polo. In Deutschland lief der Vierteiler damals im Weihnachtsprogramm.