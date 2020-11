Russlands Außenminister Lawrow besorgt über Lage

MINSK: Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat sich in Belarus (Weißrussland) bei einem Treffen mit Machthaber Alexander Lukaschenko besorgt über die Situation in dem Land gezeigt. «Wir hoffen, dass bald eine endgültige Normalisierung der Lage eintritt», sagte Lawrow in der Hauptstadt Minsk. Seit Monaten erschüttern Proteste und Streiks von Lukaschenko-Gegnern zahlreiche Städte.

Zugleich verlangte Lawrow, dass die Vereinbarungen von Lukaschenko mit Kremlchef Wladimir Putin umgesetzt würden, wie das Staatsfernsehen in Minsk berichtete. Lawrow erinnerte konkret an die von Lukaschenko angekündigte Verfassungsreform und die Modernisierung des politischen Systems in Belarus. Er warnte dabei erneut vor einer Einmischung des Westens in die inneren Angelegenheiten von Belarus.

Die EU erkennt Lukaschenko nach der weithin als gefälscht eingeschätzten Präsidentenwahl nicht mehr als Präsidenten an - und hat Sanktionen gegen ihn und seine Spitzenfunktionäre verhängt. Putin hingegen hatte Lukaschenko nach 26 Jahren im Amt zum sechsten «Wahlsieg» gratuliert. Lawrow, der sich seit Mittwoch in Minsk aufhält und auch mit seinem Kollegen Wladimir Makej zusammentrat, sicherte Belarus die weitere Unterstützung Russlands zu.

Das mit Russland wirtschaftlich eng verbundene Land ist seit der Präsidentenwahl am 9. August in der schwersten Krise seiner Geschichte. Bei Protesten fordert die Demokratiebewegung mit der 38-jährigen Swetlana Tichanowskaja an der Spitze Lukaschenkos Rücktritt, ein Ende der Polizeigewalt, die Freilassung aller politischen Gefangenen und Neuwahlen. Die Bewegung sieht die ins Exil in die EU geflüchtete Tichanowskaja als wahre Siegerin der Wahl.

Zum Besuch von Lawrow in Minsk sagte Tichanowskaja: «Was sie da auch vereinbaren mit Alexander Lukaschenko, er hat den Rückhalt im belarussischen Volk verloren. Das heißt, dass alle Deals und Verträge auf den Prüfstand kommen und von der neuen Regierung annulliert werden.» Zugleich betonte sie das Ziel freundschaftlicher und partnerschaftlicher Beziehungen mit Russland.