Russland wirft US-Truppen Blockade von Konvoi in Syrien vor

Written by: Redaktion (dpa)

MOSKAU: Russland hat dem US-Militär vorgeworfen, im Bürgerkriegsland Syrien absichtlich eine Patrouille der russischen Militärpolizei blockiert zu haben. Die US-geführte Anti-Terror-Koalition sei im Vorfeld über die Fahrt des Konvois informiert worden, teilte das russische Verteidigungsministerium am Donnerstag in Moskau mit. Die US-Truppen hätten dennoch die Patrouille blockiert und damit gegen Vereinbarungen verstoßen.

Die russische Seite habe daraufhin «notwendige Maßnahmen» ergriffen, um einen Zwischenfall zu verhindern und die Aufgabe weiter erfüllen zu können. Details wurden nicht genannt. Nach Angaben des US-Senders CNN stieß der russische Konvoi mit einem US-Militärfahrzeug zusammen. Dabei seien mehrere amerikanische Soldaten verletzt worden. Der Sender berief sich auf nicht näher genannte US-Beamte.

Dem Verteidigungsministerium in Moskau zufolge telefonierten nach dem Vorfall hochrangige Militärs beider Länder miteinander. Russland ist ein enger Verbündeter des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad. Moskau gibt an, auf Einladung Assads in Syrien im Einsatz zu sein. Die USA hatten zuletzt ihre Sanktionen gegen Syriens Führung ausgeweitet.

Nach mehr als neun Jahren Bürgerkrieg beherrschen Assads Anhänger wieder mehr als zwei Drittel des Landes. International ist die Führung in Damaskus aber stark isoliert. Experten sprechen seit langem von einem Stellvertreterkrieg zwischen westlichen Staaten und Russland, dem Iran und China.