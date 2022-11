Archivbild: Airports of Thailand (AOT)

PHUKET: Während europäische Länder unter Flüchtlingsströmen seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine ächzen, dreht Thailand den Spieß um und profitiert von dem anhaltenden Konflikt. So begrüßt Phuket derzeit russische Touristen mit offenen Armen, die seit Putins Mobilmachung in großer Zahl das ehemalige Zarenreich verlassen haben und sich in wärmeren Gefilden niederlassen. Neben der Türkei ist Thailand eines der populärsten Ziele der russischen Reisenden.

Nach Angaben der Tourismusbehörde von Phuket hat sich der russische Markt in letzter Zeit stark erholt und wird voraussichtlich im vierten Quartal, bzw. in der Hochsaison, der wichtigste Markt für Phuket sein.

Rangsiman Kingkaew, Executive Director der Phuket Tourism Business Association, sagte gegenüber der Presse: „Vor der Pandemie war der russische Markt der zweitwichtigste Markt für Phuket, hinter dem chinesischen. China hält immer noch an seiner „Covid-Zero“-Politik fest, die den Tourismus aus China auf fast Null reduziert hat. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass diese Politik in naher Zukunft gelockert wird.“

„Thailand hat jedoch eine neutrale Haltung im russisch-ukrainischen Konflikt eingenommen und lässt daher weiterhin russische Flüge und russische Touristen zu. Drei große russische Fluggesellschaften fliegen derzeit direkt nach Phuket. Wir haben einen deutlichen Anstieg russischer Touristen, insbesondere jüngerer Russen, zu verzeichnen“, informierte Khun Rangsiman.

„Basierend auf den aktuellen Ankünften und Modellen gehen wir davon aus, dass im November etwa 50.000 russische Touristen nach Phuket kommen werden. Vor der Pandemie waren es monatlich etwa 100.000, aber wir wissen, dass die Situation nicht dieselbe ist. Wenn sich der Trend fortsetzt, werden sie dennoch vor Märkten wie Indern und Malaysiern liegen, so dass die Russen im vierten Quartal der größte Markt für Phuket sein werden“, prtophezeite Khun Rangsiman.