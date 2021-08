Russland will einige Botschaftsmitarbeiter aus Afghanistan abziehen

MOSKAU: Russland will nach der Einnahme der afghanischen Hauptstadt Kabul durch die militant-islamistischen Taliban einen Teil seines Botschaftspersonals abziehen. Die Vertretung mit ihren bisher rund 100 Mitarbeitern solle reduziert werden, sagte der Afghanistan-Beauftragte des russischen Präsidenten, Samir Kabulow, dem Radiosender Echo Moskwy.

Details nannte Kabulow nicht, einige würden aber auch beurlaubt. Das russische Außenministerium klärt nach eigenen Angaben, wie die Mitarbeiter trotz der Probleme am Flughafen in Kabul außer Landes gebracht werden könnten.

Nach Darstellung Kabulows, der lange Botschafter in Kabul gewesen war, ist Russland überrascht gewesen von der Geschwindigkeit der Machtübernahme durch die Taliban. Die Bewegung ist in Russland als Terrororganisation verboten.

Russland habe erwartet, dass die afghanische Armee - «wie auch immer sie nun war» - zumindest eine Zeit lang Widerstand leiste. «Aber offensichtlich waren wir zu optimistisch bei der Beurteilung der Qualität der von den US- und Nato-Truppen ausgebildeten Streitkräfte. Sie haben alles fallenlassen beim ersten Schuss», sagte Kabulow. Russland sei wegen der Lage in dem Land auch mit den USA in Kontakt.

Reiche islamische Sponsoren aus den Golfstaaten würden die Taliban finanziell unterstützen, sagte Kabulow. Moskau beobachte die Lage in Kabul. «Die Anerkennung oder die Nicht-Anerkennung wird von dem Verhalten der neuen Machthaber abhängen.» Mit der Entscheidung lasse sich Russland Zeit.

Vertreter der Taliban, von denen einige zuletzt in Moskau zu Gesprächen gewesen waren, hätten Russland zugesichert, ein «zivilisiertes Afghanistan aufzubauen, das frei ist von Terrorismus und Drogen», sagte der russische Botschafter in Kabul, Dmitri Schirnow. Er soll sich am Dienstag mit Taliban-Vertretern treffen, um über die Zukunft der diplomatischen Mission Russlands und über die Sicherheitslage zu sprechen. «Ich habe keine Angst», sagte er dem russischen Staatsfernsehen.