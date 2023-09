Russland weist zwei US-Diplomaten aus

MOSKAU: Russland hat nach offiziellen Angaben zwei Mitarbeiter der US-Botschaft ausgewiesen. Der erste und zweite Sekretär der diplomatischen Vertretung seien zu unerwünschten Personen erklärt worden und müssten innerhalb von sieben Tagen ausreisen, teilte das russische Außenministerium am Donnerstag mit. Ihnen werde Einmischung in die inneren Angelegenheiten vorgeworfen, heißt es zur Begründung. Sie hätten einen russischen Bürger angeworben, um an geheime Informationen zum Schaden der Sicherheit Russlands zu gelangen.

Wegen des Falls wurde US-Botschafterin Lynne Tracy ins Außenamt in Moskau einbestellt. Ihr sei dort die Protestnote übergeben worden.

Ende August hatte der russische Geheimdienst FSB einen ehemaligen russischen Mitarbeiter des US-Konsulats in Wladiwostok festgenommen. Die Behörden werfen dem Mann vor, Informationen unter anderem über den Verlauf des russischen Angriffskriegs in der Ukraine gesammelt und an die US-Botschaft weitergegeben zu haben. Der Verdächtige sitzt seither in Haft.

Der Vorfall droht das ohnehin äußerst gespannte Verhältnis zwischen Russland und den USA weiter zu belasten. Moskau hat solche Verhaftungen in der Vergangenheit für den Austausch eigener Agenten im Ausland genutzt. Anfang des Jahres hatte der russische Geheimdienst außerdem den US-Korrespondenten Evan Gershkovich vom «Wall Street Journal» festgenommen und ihm ebenfalls Spionage vorgeworfen. Der Angeklagte und die Zeitung weisen die Vorwürfe vehement zurück. Gershkovich sitzt trotzdem seit Ende März in Haft.