Russland und Thailand wollen Handel steigern

Von: Björn Jahner | 22.05.22

Bangkoks Containerhafen in Khlong Toei. Foto: epa/Rungroj Yongrit

BANGKOK: Russland ist fest entschlossen, den bilateralen Handel mit Thailand auf 10 Mrd. US-Dollar (330 Mrd. Baht) pro Jahr zu steigern, nachdem der Staat großes Interesse an Investitionen im Königreich gezeigt hat, teilte der stellvertretende Ministerpräsident und Handelsminister Jurin Laksanawisit der Presse am Freitag mit.

Zuvor trafen sich die Handelsminister der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation (Apec) in Bangkok zu Gesprächen, bei denen auch der russische Minister für wirtschaftliche Entwicklung Maxim Reshetnikov teilgenommen hatte.

Khun Jurin, der auch den Vorsitz des Apec-Handelsministertreffens 2022 in Bangkok führte, sagte gegenüber Reportern, dass Russland zugesagt habe, das Ziel zu unterstützen, den jährlichen bilateralen Handel von 2,7 Milliarden US-Dollar im vergangenen Jahr auf 10 Milliarden US-Dollar zu steigern.

Russland ist der 30. größte Handelspartner Thailands. Im vergangenen Jahr exportierte Thailand Waren im Gesamtwert von 1,02 Milliarden US-Dollar nach Russland, ein Anstieg um 41 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Bei den Ausfuhren nach Russland handelt es sich hauptsächlich um Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeugteile, Gummierzeugnisse und Maschinen sowie um verarbeitetes Obst und Obstkonserven. Thailand hat ein Handelsdefizit mit Russland, das hauptsächlich auf die Einfuhr von Rohöl, Düngemitteln, Herbiziden und Stahl zurückzuführen ist.

Khun Jurin folgend habe Thailand mit Russland ein gemeinsames Gremium für Handel und wirtschaftliche Zusammenarbeit gebildet, das bereits viermal zusammengekommen sei. Das nächste Treffen wird von Thailand ausgerichtet, sobald ein Termin vereinbart worden ist.

Russland wolle mehr Waren aus Thailand kaufen, führte Khun Jurin fort – vor allem Lebensmittel, Reis, Obst, Autos und Autoteile. Das Land ist auch daran interessiert, mehr in den Bereich der Informationstechnologie zu investieren, da viele russische Investoren jetzt im Industriegebiet Amata in Rayong ansässig sind.

Der Handelsminister fügte hinzu, dass auch Thailand eingeladen wurde, in die russische Lebensmittelindustrie zu investieren.

Darüber hinaus hat Russland Thailand gebeten, russischen Besuchern in Thailand die Nutzung des neuen russischen Zahlungssystems – MIR-Card – zu ermöglichen, nachdem Visa, Mastercard und PayPal ihre Dienste in Russland nach der Invasion in der Ukraine eingestellt hatten.

Khun Jurin sagte diesbezüglich, dass in dieser Hinsicht Fortschritte gemacht werden, da die thailändischen Geschäftsbanken darauf bedacht sind, das neue russische Zahlungssystem zu übernehmen.