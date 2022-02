Russland kann Entscheidungen nicht mit Drohungen diktieren

STOCKHOLM: Schweden hat angesichts des Ukraine-Konflikts mit Russland sein Recht auf eigene sicherheitspolitische Entscheidungen betont. «Wir bestimmen, mit wem wir zusammenarbeiten und wie diese Zusammenarbeit aussieht - in Friedenszeiten, in der Krise und im Krieg», sagte Außenministerin Ann Linde am Mittwoch in der jährlichen Regierungserklärung zur schwedischen Außenpolitik im Reichstag in Stockholm. Die Ukraine habe - ebenso wie Schweden - das Recht, solche Entscheidungen selbst zu treffen. Russland könne dies nicht durch Drohungen und Gewalt diktieren.

Linde bezeichnete die zunehmend konfrontative Rhetorik und die militärischen Aktivitäten Russlands als inakzeptabel. Der russische Aufmarsch an der Grenze zur Ukraine und die russischen Forderungen nach Sicherheitsgarantien bedrohten den Kern der europäischen Sicherheitsordnung, sagte sie. Diese Ordnung sei nicht verhandelbar.

Gleichzeitig machte die Ministerin klar: «Die Regierung beabsichtigt nicht, eine Nato-Mitgliedschaft zu beantragen.» Die militärische Bündnisfreiheit leiste Schweden gute Dienste und trage zu Sicherheit und Stabilität im Norden Europas bei.

Schweden ist zwar kein Nato-Mitglied, dafür aber enger Verbündeter des Militärbündnisses. Das skandinavische EU-Land nimmt Russland seit langer Zeit als Bedrohung wahr.

Die außenpolitische Erklärung ist in der schwedischen Politik eine der wichtigsten Reden des Jahres. Sie liefert dem Reichstag und auch dem Ausland Signale, welche Sicherheits- und Außenpolitik das Land führen will. Jedes Wort ist entsprechend genau formuliert.